  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 10 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Cómo mejorar la calidad de vida de los perros mayores: cuidados clave para una vejez saludable

Con el envejecimiento, los perros presentan cambios físicos y conductuales los cuales son importantes atender adecuadamente

Ene. 10, 2026
Cómo mejorar la calidad de vida de los perros mayores: cuidados clave para una vejez saludable

Al igual que los humanos, los perros atraviesan una etapa geriátrica que requiere cuidados especiales para preservar su bienestar.

Esta fase suele iniciar a partir de los siete años, aunque la edad exacta varía según el tamaño y la raza. Mientras que los perros pequeños pueden considerarse mayores entre los ocho y 10 años, las razas grandes o gigantes alcanzan esta etapa desde los seis o siete.

Con el envejecimiento, los perros presentan cambios físicos y conductuales: disminuye su actividad, duermen más, requieren alimentos más blandos y pueden perder capacidades como la vista y el oído.

También es común observar alteraciones en órganos vitales como riñón e hígado, problemas articulares, especialmente displasia de cadera, afectaciones neurológicas y cambios en el pelaje, que suele encanecer desde el hocico.

PADECIMIENTOS DE LA VEJEZ EN LOS PERROS

Entre los padecimientos más frecuentes en la vejez canina destacan tres: tumores o neoplasias, enfermedades cardiacas e insuficiencia renal o hepática.

A ello se suman problemas oculares como cataratas, alteraciones digestivas que causan vómitos o diarreas, y dolor dental provocado por acumulación de sarro. La pérdida de apetito, el aislamiento o la agresividad al ser tocados pueden ser señales de dolor o malestar.

imagen-cuerpo

RECOMIENDAN REVISIONES PERIÓDICAS

El médico veterinario zootecnista Francisco Javier Carbajal Merchant, de la UNAM, subraya la importancia de acudir oportunamente al veterinario ante cualquier cambio, ya que retrasar la atención puede llevar a fases terminales irreversibles.

La recomendación es realizar revisiones periódicas, estudios como ultrasonidos o radiografías cuando sea necesario, y adaptar la dieta para no sobrecargar los órganos.

Contrario al mito popular, un año de perro no equivale exactamente a siete años humanos, pero sirve como referencia para dimensionar sus necesidades.

Un perro de 12 años, por ejemplo, puede compararse con una persona de más de 80. Por ello, brindar cuidados preventivos desde cachorro (vacunación, desparasitación y alimentación adecuada) es clave para asegurar una vejez digna y con mejor calidad de vida.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Mhoni Vidente predice que Shakira volverá a enamorarse de un futbolista en 2026
Viral

Mhoni Vidente predice que Shakira volverá a enamorarse de un futbolista en 2026

Enero 10, 2026

Aunque se le ha vinculado con celebridades y deportistas, Shakira no ha oficializado ningún romance y ha optado por enfocarse en su carrera musical

VIDEO | Alumnos golpean a "Betito", un estudiante de talla baja en escuela de Oaxaca, Fiscalía investiga el caso
Viral

VIDEO | Alumnos golpean a "Betito", un estudiante de talla baja en escuela de Oaxaca, Fiscalía investiga el caso

Enero 10, 2026

El presunto acoso escolar contra un estudiante con discapacidad ha provocado una ola de indignación en redes sociales y la intervención de autoridades

Santoral de hoy, 10 de enero: Sor Ana de los Ángeles, intercesora de las almas del purgatorio
Viral

Santoral de hoy, 10 de enero: Sor Ana de los Ángeles, intercesora de las almas del purgatorio

Enero 10, 2026

Cada 10 de enero se recuerda a esta religiosa dominica que hizo de la vida contemplativa un camino de servicio y amor profundo por la Iglesia