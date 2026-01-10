  • 24° C
Mhoni Vidente predice que Shakira volverá a enamorarse de un futbolista en 2026

Aunque se le ha vinculado con celebridades y deportistas, Shakira no ha oficializado ningún romance y ha optado por enfocarse en su carrera musical

Ene. 10, 2026
En 2010 la cantante inició una relación con el futbolista Gerald Piqué.
Mhoni Vidente volvió a sacudir al mundo del espectáculo con una predicción que pone a Shakira nuevamente en el centro de la conversación.

De acuerdo con la tarotista, la cantante colombiana tropezará otra vez con un futbolista en el amor y 2026 será un año clave para su vida sentimental, marcado por compromisos y decisiones importantes.

La vidente asegura que el próximo año estará dominado por la energía del matrimonio y de "atrapar el amor", influencias que tocarán a varias celebridades internacionales. En su lista aparecen nombres como Katy Perry y Taylor Swift, pero es Shakira quien recibe una atención especial en la lectura de cartas.

Tras su mediática separación de Gerard Piqué en 2022, luego de más de una década de relación y dos hijos en común, la vida amorosa de la intérprete de Monotonía ha estado rodeada de rumores.

Aunque se le ha vinculado con celebridades y deportistas, Shakira no ha oficializado ningún romance y ha optado por enfocarse en su carrera musical, la cual retomó con fuerza tras la ruptura.

OTRA VEZ EN AÑO MUNDIALISTA, ¿COINCIDENCIA?

Según Mhoni Vidente, esta etapa estaría por cambiar. "Se compromete este año, viene siendo también un futbolista", afirma con seguridad.

La coincidencia no pasa desapercibida pues no solo se trataría del mismo oficio que el de Piqué, sino que el nuevo romance llegaría nuevamente en un año mundialista, tal como ocurrió en 2010, cuando Shakira y el exdefensa del Barcelona iniciaron su historia de amor durante el Mundial de Sudáfrica.

La predicción añade otro detalle revelador ya que asegura que el supuesto nuevo novio sería más joven. "Es un jovenazo, a ella ya le gustaron los jóvenes", concluye la tarotista.

César Leyva
