VIDEO | Alumnos golpean a "Betito", un estudiante de talla baja en escuela de Oaxaca, Fiscalía investiga el caso

Al interior del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) número 25, ubicado en Salina Cruz, un alumno de baja estatura fue agredido por varios de sus compañeros mientras otros observaban sin intervenir.

El hecho salió a la luz luego de que se difundiera un video grabado con un teléfono celular. En las imágenes se aprecia a por lo menos cuatro estudiantes rodeando a la víctima dentro de lo que parece ser un baño del plantel.

Uno de ellos le propina patadas de forma directa, mientras los demás se ríen y observan. El joven agredido fue identificado como "Betito", un estudiante que padece acondroplasia, un trastorno genético que afecta el crecimiento de los huesos y que lo coloca legalmente dentro de la categoría de persona con discapacidad.

Este caso de presunto acoso escolar contra un estudiante con discapacidad ha provocado una ola de indignación en redes sociales y la intervención de autoridades en Oaxaca. La grabación, según se informó, habría sido realizada entre octubre y noviembre de 2025.

Aunque autoridades del plantel señalaron que aún no está confirmado si se trató de un caso de bullying o de un supuesto "juego brusco", la violencia visible en el video y la condición de la víctima encendieron las alertas de instituciones de protección a menores.

FISCALÍA INICIA INVESTIGACIÓN EN CBTIS 25 EN OAXACA

Tras la viralización del material, personal de la Fiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec acudió al CBTis 25 para iniciar una investigación, debido a que el caso no solo implica una agresión escolar, sino también posibles violaciones a los derechos de un estudiante con discapacidad.

De acuerdo con el medio Nación 321, la madre del joven acudió a la escuela luego de enterarse del caso por redes sociales y sostuvo una reunión con el director del plantel, Naul Aníbal Cortés.

Como resultado de ese encuentro, se acordó que el lunes 12 de enero, al regreso de clases, se realizará una reunión con madres y padres de los alumnos involucrados.

Hasta el momento, la institución no ha anunciado sanciones formales, bajo el argumento de que no existía un reporte previo de agresiones.

Por su parte, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna) condenó públicamente los hechos y anunció que intervendrá directamente en la escuela.

La dependencia indicó que se trabajará con las familias de los estudiantes bajo un enfoque humanista, con perspectiva de discapacidad y derechos humanos, para evitar que este tipo de conductas se repitan.

El caso de "Betito" ha reabierto el debate sobre el acoso escolar en México, una problemática que a menudo se minimiza como "juego", pero que puede provocar daños físicos, emocionales y psicológicos profundos, especialmente cuando las víctimas pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad.