Este es el mes en el que nacen las personas más inteligentes del mundo, según un estudio

Desde hace años circulan creencias populares que relacionan el mes de nacimiento con ciertos rasgos de personalidad. Algunos dicen que quienes nacen en febrero son más sensibles, mientras que los de diciembre suelen asociarse con un carácter más familiar por crecer entre celebraciones.

Aunque estas ideas suelen basarse en experiencias personales o tradiciones culturales, pocas veces se respaldan con datos científicos. Sin embargo, un estudio académico decidió analizar esta relación desde un enfoque estadístico, despertando el interés de especialistas y del público en general.

QUÉ ESTUDIO RELACIONA LA INTELIGENCIA CON EL MES DE NACIMIENTO

La investigación fue realizada por el National Bureau of Economic Research (NBER), un centro de análisis con sede en Massachusetts. El estudio examinó el desempeño académico de miles de estudiantes en Estados Unidos para determinar si la fecha de nacimiento influía en su rendimiento escolar.

Para ello, se analizaron datos de niños nacidos entre 1994 y 2000 en el estado de Florida, siguiendo su trayectoria educativa durante varios años y comparando resultados entre distintos meses de nacimiento.

SEPTIEMBRE DESTACA EN PROMEDIO, SEGÚN LOS RESULTADOS

Tras revisar calificaciones, evaluaciones estandarizadas y desempeño escolar, los investigadores identificaron un patrón consistente: los estudiantes nacidos en septiembre obtuvieron, en promedio, mejores resultados académicos que aquellos nacidos en otros meses.

Esto no significa que todas las personas nacidas en septiembre sean más inteligentes, ni que quienes nacieron en otros meses tengan menor capacidad. El estudio habla de tendencias generales y no de casos individuales, aunque la diferencia fue lo suficientemente clara como para llamar la atención de los expertos.

POR QUÉ LOS NACIDOS EN SEPTIEMBRE SUELEN TENER VENTAJA ACADÉMICA

La explicación principal no está relacionada con una inteligencia innata vinculada al mes de nacimiento, sino con la edad al ingresar al sistema escolar.

En muchos países, el calendario escolar provoca que los niños nacidos en septiembre sean los mayores del grupo, mientras que los nacidos en agosto suelen ser los más pequeños del salón. Esa diferencia de edad, especialmente en los primeros años, puede influir en aspectos clave como:

Desarrollo del lenguaje

Madurez emocional

Capacidad de concentración

Habilidades sociales

Desempeño en evaluaciones

Ser ligeramente mayor dentro del mismo grado puede representar una ventaja inicial que, en algunos casos, se mantiene a lo largo del tiempo.

OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INTELIGENCIA Y EL RENDIMIENTO

El estudio aclara que el mes de nacimiento no actúa de manera aislada. Factores como el nivel socioeconómico, el entorno familiar y el acceso a recursos educativos también juegan un papel fundamental en el desempeño académico.

Incluso entre niños nacidos el mismo mes, influyen elementos como:

Calidad de la educación

Estabilidad en el hogar

Acompañamiento de padres o tutores

Acceso a libros, tecnología y actividades formativas

Por ello, la fecha de nacimiento es solo uno de muchos factores que pueden influir en el desarrollo académico.

ENTONCES, ¿REALMENTE HAY UN MES DE LOS MÁS INTELIGENTES?

Los propios investigadores son claros: no se puede afirmar que un mes determine la inteligencia de una persona. Lo que sí muestran los datos es que, en promedio, quienes nacen en septiembre tienden a obtener mejores resultados escolares, principalmente por ventajas de edad dentro del sistema educativo.

Personas brillantes nacen en todos los meses del año, y el talento, el esfuerzo y las oportunidades siguen siendo los factores más determinantes en el desarrollo intelectual.