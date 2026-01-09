Smallville llega a Netflix el 13 de enero: las 10 temporadas estarán disponibles en estos países

Los fanáticos del Hombre de Acero tienen una excelente noticia pues se ha anunciado que Smallville, la icónica serie que narra los orígenes de Clark Kent antes de convertirse en Superman, llegará a Netflix a partir del 13 de enero.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales por Tom Welling, protagonista de la producción, quien confirmó que las 10 temporadas completas y sus 217 episodios estarán disponibles en la plataforma de streaming.

¿EN QUÉ PAÍSES PODRÁ VERSE LA SERIE?

De acuerdo con lo compartido por Welling, Smallville podrá verse desde el 13 de enero en Canadá, Australia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia y Austria, ampliando así el acceso internacional a una de las series más queridas del universo DC.

El actor celebró la noticia con los seguidores que durante años han mantenido viva la popularidad del programa.

¿DE QUÉ TRATA SMALLVILLE?

Smallville debutó originalmente en 2001 y se mantuvo al aire durante una década, concluyendo en 2011.

La serie se convirtió en un fenómeno televisivo al proponer una mirada distinta sobre Superman pues en lugar de enfocarse en el héroe ya consolidado, la historia sigue a Clark Kent durante su adolescencia y juventud en el pueblo de Smallville, explorando su proceso de autodescubrimiento, sus poderes emergentes y los desafíos emocionales que enfrenta al intentar llevar una vida normal.

A lo largo de sus temporadas, la trama profundiza en la amistad de Clark con Lex Luthor, su relación con Lana Lang y, más adelante, el vínculo con Lois Lane, además de introducir múltiples personajes del universo DC. El equilibrio entre drama juvenil, ciencia ficción y mitología superheroica fue clave para su éxito.

El anuncio de la llegada de Smallville a Netflix ha avivado la añoranza de los fans de la serie que sigue siendo popular a más de dos décadas de su lanzamiento. En México actualmente la serie puede verse a través de Amazon Prime Video y HBO Max.