6 Errores al desmaquillarte que quizá cometes y envejecen tu piel; así puedes evitarlos

Una rutina de desmaquillado bien ejecutada es uno de los pilares del cuidado de la piel, aunque suele ser el paso más subestimado.

Especialistas citados por Vogue Italia advierten que retirar el maquillaje de forma incorrecta o, peor aún, no hacerlo, favorece la aparición de arrugas prematuras, brotes de acné, irritación crónica y una piel opaca.

El maquillaje, junto con el sudor, la contaminación y la grasa natural de la piel, se acumula en los poros durante el día. Si no se elimina de forma adecuada, altera la barrera cutánea, impide la regeneración nocturna y reduce la efectividad de cualquier crema o tratamiento que se aplique después.

Desmaquillarse correctamente no es solo una cuestión estética, es un acto de salud para la piel.

5 ERRORES COMUNES QUE ENVEJECEN LA PIEL

1. USAR ALMOHADILLAS DESECHABLES

Aunque son prácticas, generan fricción innecesaria, residuos y un gasto constante. Las reutilizables de algodón, bambú o microfibra son más suaves, más económicas y menos agresivas con la piel.

2. USAR TOALLITAS DESMAQUILLANTES

La mayoría contiene poco producto, lo que obliga a frotar más de la cuenta. Esta fricción daña la piel, especialmente en los ojos, y favorece líneas de expresión e irritación. Deben usarse solo en emergencias o viajes.

3. FROTAR CON FUERZA

Uno de los errores más dañinos. La piel del contorno de ojos es extremadamente fina. Frotarla rompe pestañas, debilita la piel y acelera la aparición de arrugas. El producto debe hacer el trabajo, no tus manos.

4. USAR EL PRODUCTO EQUIVOCADO

Aplicar aceites en los ojos puede obstruir los folículos de las pestañas y causar orzuelos. Asimismo, usar exfoliantes o productos agresivos para retirar maquillaje compromete la barrera cutánea.

5. CONFUNDIR DESMAQUILLAR CON LIMPIAR

Desmaquillar elimina cosméticos; limpiar elimina suciedad y grasa. Saltarse la limpieza después del desmaquillado deja residuos invisibles que favorecen acné, poros dilatados y piel apagada.

6. OLVIDAR LA LÍNEA DEL CABELLO Y LOS BORDES DEL ROSTRO

Los restos de maquillaje y productos capilares en estas zonas pueden obstruir folículos, causar descamación y manchar la ropa de cama.

CÓMO DESMAQUILLARSE DE FORMA CORRECTA PASO A PASO

1. ELIGE EL PRODUCTO ADECUADO

Para el rostro, lo ideal es un aceite o bálsamo desmaquillante que disuelva el maquillaje por afinidad, sin necesidad de fricción.

que disuelva el por afinidad, sin necesidad de fricción. Para los ojos y labios, se recomienda agua micelar o un desmaquillante específico, ya que estas zonas son más delicadas.

2. APLICA CON SUAVIDAD

Coloca el producto sobre la piel seca y deja que actúe unos segundos. Esto permite que el maquillaje se disuelva antes de retirarlo.

3. MASAJEA, NO FROTES

Usa las yemas de los dedos o una almohadilla reutilizable para retirar el maquillaje con movimientos suaves y circulares.

4. ACLARA O RETIRA SEGÚN EL PRODUCTO

Si usas aceite o bálsamo, enjuaga con agua tibia. Si usas agua micelar, asegúrate de no dejar residuos.

5. LIMPIA TU ROSTRO DESPUÉS

El desmaquillante elimina el maquillaje, pero no sustituye al limpiador facial. Es imprescindible lavar el rostro con un gel o espuma adecuada a tu tipo de piel para retirar impurezas, sudor y restos de producto.

Un desmaquillado correcto y personalizado no solo evita problemas dermatológicos, también potencia los resultados de cualquier rutina de cuidado facial. La piel limpia se regenera mejor, se hidrata de forma más eficiente y envejece más lentamente.