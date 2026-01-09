¿Quién inventó la michelada? Conoce la verdadera historia detrás de la bebida preparada más famosa en México

La michelada es una de las bebidas más populares de México y una de las formas más emblemáticas de consumir cerveza en el país. Presente en playas, ferias, estadios, restaurantes y fiestas.

Esta mezcla de cerveza con limón, sal, chile y salsas se ha convertido en un símbolo de la cultura popular mexicana. Aunque hoy existe en versiones extremas con mariscos, dulces o frutas, su origen es mucho más sencillo y se remonta a San Luis Potosí en la década de los años setenta.

¿CÓMO SE INVENTÓ LA MICHELADA EN MÉXICO?

De acuerdo con diversas fuentes históricas y testimonios directos, el creador de la michelada fue Michel Ésper, socio del Club Deportivo Potosino.

En ese lugar, Michel acostumbraba pedir una cerveza de una manera muy particular: en un vaso alto, con hielo, limón recién exprimido, sal y algunas salsas picantes. La intención era sencilla: refrescarse después de jugar tenis o aliviar la sed y el malestar tras una noche larga.

El propio Michel relató en entrevistas que, en una ocasión, llegó al club con una fuerte sed y pidió al cantinero Fidel Saldívar Cárdenas una cerveza fría, pero al no estar lo suficientemente helada decidió agregarle hielo, limón y sal por su cuenta.

Después añadió salsas picantes y salsa inglesa, creando una combinación que equilibraba lo ácido, lo salado y lo picante sin perder el sabor de la cerveza.

¿POR QUÉ SE LLAMA MICHELADA?

La bebida comenzó a llamar la atención de otros socios del club, quienes empezaron a pedir “una Michel en chabela”, nombre que hacía referencia tanto al creador como al tipo de vaso en el que se servía. Con el tiempo, esa expresión derivó en la palabra michelada.

Lo que comenzó como una preparación personal pronto se volvió una moda dentro del club y posteriormente se extendió a bares y restaurantes de San Luis Potosí.

La mezcla resultó tan atractiva por su frescura y sabor que empezó a replicarse en otras regiones del país, especialmente en zonas de clima cálido, donde una cerveza preparada con hielo y limón era ideal para combatir el calor.

La michelada se popularizó aún más en la segunda mitad del siglo XX, cuando el consumo de cerveza fría se volvió común en México gracias al acceso a refrigeradores y a la distribución masiva de bebidas.

En ese contexto, la idea de una chela helada con limón y sal evolucionó hacia una bebida más compleja, incorporando salsas, chile en polvo y jugos, hasta llegar a la versión que hoy se conoce.

Con el paso de los años, la michelada dejó de ser solo una bebida refrescante para convertirse en un fenómeno cultural.

POPULARIDAD DE LA MICHELADA EN LA ACTUALIDAD

En mercados, ferias y bares comenzaron a aparecer versiones cada vez más elaboradas que incluyen camarones, ostiones, cacahuates, gomitas, frutas, chamoy y prácticamente cualquier ingrediente que pueda caber en un vaso, una licuadora, un rotoplas y todo tipo de forma que la contenga.

Esta creatividad extrema refleja la forma en que la gastronomía popular mexicana transforma una receta sencilla en una experiencia visual y de sabor.

En la actualidad, la michelada sigue siendo una de las bebidas más consumidas en México. Es habitual verla en playas, fiestas patronales, conciertos y reuniones sociales, donde se pide tanto en su versión clásica como en presentaciones extravagantes.

A pesar de la variedad de estilos, la esencia sigue siendo la misma que creó Michel Ésper hace más de cincuenta años: una cerveza equilibrada entre lo ácido, lo salado y lo picante, diseñada para refrescar y disfrutarse sin complicaciones.

La historia de la michelada demuestra cómo una idea simple puede convertirse en una tradición nacional. Desde su origen en un club deportivo de San Luis Potosí hasta su presencia en todo el país, esta bebida preparada ha pasado de ser una ocurrencia personal a uno de los íconos más reconocidos de la cultura cervecera mexicana.