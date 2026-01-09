  • 24° C
Viral

Santoral de hoy, 9 de enero: San Eulogio, patrono de los carpinteros

Este viernes el calendario litúrgico celebra a varios santos y beatos cuya vida estuvo marcada por la fe, la valentía y el compromiso espiritual

Ene. 09, 2026
Este 9 de enero el santoral católico celebra a San Eulogio y a otros santos y beatos.
El santoral católico del viernes 9 de enero reúne a diversas figuras que dejaron una huella profunda en la historia del cristianismo. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha reservado fechas específicas para recordar a santos y beatos cuya vida, enseñanzas y testimonio continúan inspirando a millones de fieles en todo el mundo.

En esta jornada, el calendario litúrgico destaca especialmente la memoria de San Eulogio, un personaje reconocido por su firmeza espiritual en tiempos de persecución religiosa y por su dedicación al conocimiento y la fe.

SAN EULOGIO, EL SANTO PRINCIPAL DEL DÍA

San Eulogio es recordado como patrono de los carpinteros y de los trabajadores del cobre. Vivió en Córdoba, en una época marcada por fuertes tensiones religiosas, cuando muchos creyentes optaron por guardar silencio ante el temor de represalias. A diferencia de otros, San Eulogio continuó proclamando abiertamente su fe cristiana, decisión que finalmente lo llevó a ser condenado a muerte.

Su figura sobresale no solo por su valentía, sino también por su amor al conocimiento. Fue un hombre profundamente formado en áreas como la filosofía y las ciencias, aunque su mayor interés siempre estuvo centrado en los estudios religiosos, a los que dedicó su vocación y enseñanza. Su vida es recordada como un ejemplo de coherencia, sabiduría y alegría espiritual.

imagen-cuerpo

OTROS SANTOS QUE SE CONMEMORAN ESTE 9 DE ENERO

Además de San Eulogio, el santoral de hoy honra a otros santos y beatos que destacaron por su fe, generosidad y compromiso con los valores cristianos. Entre ellos se encuentra Santa Lucrecia de Córdoba, una mujer que, pese a haber nacido en una familia musulmana, abrazó el cristianismo y difundió el mensaje de Cristo, lo que le valió persecución y amenazas.

Su historia refleja la dificultad que enfrentaron muchos creyentes en contextos adversos, así como la fortaleza espiritual que los llevó a mantenerse firmes en sus convicciones.

Lista completa del santoral del viernes 9 de enero

  • Santa Águeda Yi Sosa
  • San Adriano, abad
  • San Eustracio
  • San Marcelino
  • San Honorato de Buzançais
  • Santa Teresa Kim
  • Beata María Teresa de Jesús Le Clerc
  • Beata Julia de la Rena
  • Beato Antonio Fatati
  • San Felano
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


