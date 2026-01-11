  • 24° C
¿Quién era Guy Moon? Compositor de Los Padrinos Mágicos y Danny Phantom que falleció en colisión de auto

Trágico percance vial terminó con la vida del creador musical, causando impacto entre seguidores y comunidad artística internacional

Ene. 11, 2026
Guy Moon, compositor y músico estadounidense, fue responsable de la música que acompañó a varias de las series más emblemáticas de Nickelodeon
La industria de la animación y la televisión infantil se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del reconocido compositor estadounidense que dejó su huella en múltiples producciones de Nickelodeon. El músico falleció a los 63 años luego de verse involucrado en un accidente vial, hecho que fue confirmado por medios estadounidenses y personas cercanas a su entorno.

Guy Moon perdió la vida tras un choque automovilístico registrado en Los Ángeles. Las lesiones sufridas durante el impacto habrían sido determinantes, provocando su muerte poco después del incidente. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del accidente.

SU PAPEL DENTRO DE NICKELODEON

Fue una pieza fundamental en el desarrollo musical de varias de las series más populares de Nickelodeon durante las décadas de los noventa y dos mil. Su trabajo no solo acompañó las historias, sino que ayudó a definir el estilo y la personalidad de cada producción, con melodías que hoy siguen siendo reconocidas por el público.

Dentro del canal, Moon se encargó principalmente de la composición musical, arreglos y temas incidentales que reforzaban el ritmo y la emoción de los episodios animados.

PROYECTOS DE GUY MOON

Entre los trabajos más destacados se encuentran:

  • Los Padrinos Mágicos
  • Danny Phantom
  • Johnny Bravo
  • Big Time Rush
  • Billy & Mandy

Estas producciones se convirtieron en referentes de la televisión infantil y juvenil, y su música fue parte clave del éxito y permanencia de cada una.

Aunque Guy Moon ya no está, su trabajo continúa sonando en la televisión y plataformas digitales. Su legado vive en cada intro, escena y melodía que acompañó historias que marcaron a toda una audiencia, consolidándolo como una figura clave en la historia musical de Nickelodeon.

Fernanda Rodríguez
