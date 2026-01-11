  • 24° C
Así quedó la avioneta donde viajaba Yeison Jiménez tras el accidente que causó su muerte

Imágenes del siniestro muestran la magnitud del impacto y la destrucción total de la aeronave, dejando en evidencia la gravedad del hecho ocurrido

Ene. 11, 2026
Horas antes del accidente, Yeison Jiménez compartió un mensaje en redes sociales que hoy es interpretado por sus seguidores como predicción de su muerte
Horas antes del accidente, Yeison Jiménez compartió un mensaje en redes sociales que hoy es interpretado por sus seguidores como predicción de su muerte

Yeison Jiménez murió este sábado 10 de enero en un trágico accidente aéreo mientras se dirigía a un concierto en Medellín. La avioneta en la que viajaba junto a su equipo se estrelló poco después de despegar, confirmaron autoridades aeronáuticas y fuentes oficiales.

Videos que han circulado en redes sociales muestran los restos de la avioneta completamente destruida y calcinada, evidenciando la magnitud del impacto y el incendio que siguió al choque contra el suelo. En las imágenes se observan los asientos completamente quemados y fragmentos de la estructura que alguna vez fue la aeronave privada.

imagen-cuerpo

EL ACCIDENTE Y LAS VÍCTIMAS

De acuerdo con reportes de la Aeronáutica Civil de Colombia y las autoridades locales, el pequeño avión perdió altura poco después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón en Paipa, y no logró ascender con seguridad. Además de Yeison Jiménez, de 34 años, fallecieron las otras cinco personas a bordo: el piloto Hernando Torres, su asistente Óscar Marín, su representante Jéfferson Osorio, y dos acompañantes más identificados como Juan Manuel Rodríguez y Weisman Mora.

imagen-cuerpo

INVESTIGACIÓN EN MARCHA

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para determinar las causas del siniestro, mientras que peritos recopilan evidencias en el lugar del accidente para esclarecer si fallas mecánicas, errores de operación o condiciones ambientales pudieron influir en la tragedia. Los cuerpos de las víctimas serán trasladados a Medicina Legal en Bogotá para los procedimientos correspondientes.

El presidente de Colombia lamentó profundamente la pérdida y confirmó que no hubo sobrevivientes del accidente, mientras que seguidores y colegas del músico expresan su consternación en redes sociales ante la repentina partida de un artista que marcó una era en la música popular.

Fernanda Rodríguez
