Precio del dólar hoy sábado 10 de enero: El peso cierra la semana debajo de las 18 unidades pese a ligera depreciación

El tipo de cambio del dólar en México se mantiene estable al cierre de la segunda semana de enero de 2026, en un contexto de moderada volatilidad en los mercados financieros. Este sábado 10 de enero, el precio del dólar estadounidense se ubica en 17.98 pesos por billete verde en promedio, luego de que el peso mexicano registrara una depreciación marginal durante la jornada del viernes, sin perder el piso de las 18 unidades.

De acuerdo con el comportamiento del mercado cambiario, la divisa nacional concluyó las operaciones bancarias del viernes 9 de enero con una variación negativa de 0.08% frente al dólar, reflejando un ajuste leve que no comprometió la estabilidad cambiaria observada en los últimos días. Con ello, el peso logró cerrar la semana laboral por debajo del umbral psicológico de las 18 unidades por dólar.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del viernes fue de 17.9836 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de las transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

Banxico aclaró que el tipo de cambio FIX se determina únicamente en días hábiles bancarios, a partir del promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo, y se da a conocer al mediodía. Por esta razón, este sábado 10 de enero no se publica el dólar FIX en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Una vez calculado, el FIX se hace oficial al publicarse en el DOF y es el que se toma como referencia un día después. Mientras tanto, el tipo de cambio para calcular las obligaciones denominadas en dólares, determinado por Banxico para este sábado, es de 17.9807 pesos por cada divisa verde.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 10 DE ENERO

Las cotizaciones del dólar en ventanilla bancaria para este sábado:

Afirme: Compra: 17.10 | Venta: 18.50 pesos

Compra: 17.10 | Venta: 18.50 pesos Banco Azteca: Compra: 17.55 | Venta: 18.64 pesos

Compra: 17.55 | Venta: 18.64 pesos BBVA Bancomer: Compra: 16.93 | Venta: 18.46 pesos

Compra: 16.93 | Venta: 18.46 pesos Banorte : Compra: 17.15 | Venta: 18.20 pesos

: Compra: 17.15 | Venta: 18.20 pesos Citibanamex : Compra: 17.38 | Venta: 18.45 pesos

: Compra: 17.38 | Venta: 18.45 pesos Scotiabank: Compra: 17.00 | Venta: 18.60 pesos

Finalmente, es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que su cotización puede variar al momento de realizar la operación directamente en ventanilla.