Precio del dólar hoy viernes 9 de enero: El peso se mantiene firme y cotiza por debajo de las 18 unidades

El peso mexicano continúa mostrando fortaleza frente al dólar estadounidense al iniciar este viernes 9 de enero de 2026, al mantenerse por debajo del umbral de las 18 unidades por billete verde. A pesar de una ligera jornada de retroceso registrada el jueves, la moneda nacional logró sostener su buena racha en el mercado cambiario, reflejando estabilidad en medio de la volatilidad internacional y los movimientos propios de inicio de año.

Este viernes, el precio promedio del dólar en México es de 17.99 pesos, de acuerdo con operaciones del mercado cambiario. Aunque el peso presentó una caída marginal de 0.10 por ciento al cierre de las transacciones del jueves, no perdió el terreno ganado y se mantuvo firme frente a la divisa estadounidense.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del jueves 8 de enero de 2026 fue de 17.9846 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de las transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este viernes 9 de enero de 2026, el tipo de cambio FIX publicado por Banxico en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 17.9807 pesos por dólar, valor que se determina únicamente en días hábiles bancarios.

En tanto, el tipo de cambio que se utilizará para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en 17.9587 pesos por divisa verde, también de acuerdo con el banco central.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 9 DE ENERO

El tipo de cambio del dólar en ventanillas bancarias para este viernes 9 de enero de 2026:

Afirme : Compra: 17.10 | Venta: 18.50 pesos

: Compra: 17.10 | Venta: 18.50 pesos Banco Azteca: Compra: 16.85 | Venta: 18.64 pesos

Compra: 16.85 | Venta: 18.64 pesos Banorte : Compra: 16.80 | Venta: 18.30 pesos

: Compra: 16.80 | Venta: 18.30 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.12 | Venta: 18.25

Compra: 17.12 | Venta: 18.25 Citibanamex : Compra: 17.43 | Venta: 18.43 pesos

: Compra: 17.43 | Venta: 18.43 pesos Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar puede cambiar en cualquier momento, por lo que su cotización puede variar al momento de realizar la operación directamente en ventanilla bancaria.