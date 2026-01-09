  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 9 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 9 de enero: El peso se mantiene firme y cotiza por debajo de las 18 unidades

Aunque el peso registró una ligera caída de 0.10% al cierre del jueves, logró conservar el terreno ganado y se mantuvo estable frente al dólar

Ene. 09, 2026
Precio del dólar hoy viernes 9 de enero: El peso se mantiene firme y cotiza por debajo de las 18 unidades

El peso mexicano continúa mostrando fortaleza frente al dólar estadounidense al iniciar este viernes 9 de enero de 2026, al mantenerse por debajo del umbral de las 18 unidades por billete verde. A pesar de una ligera jornada de retroceso registrada el jueves, la moneda nacional logró sostener su buena racha en el mercado cambiario, reflejando estabilidad en medio de la volatilidad internacional y los movimientos propios de inicio de año.

Este viernes, el precio promedio del dólar en México es de 17.99 pesos, de acuerdo con operaciones del mercado cambiario. Aunque el peso presentó una caída marginal de 0.10 por ciento al cierre de las transacciones del jueves, no perdió el terreno ganado y se mantuvo firme frente a la divisa estadounidense.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del jueves 8 de enero de 2026 fue de 17.9846 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de las transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este viernes 9 de enero de 2026, el tipo de cambio FIX publicado por Banxico en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 17.9807 pesos por dólar, valor que se determina únicamente en días hábiles bancarios.

En tanto, el tipo de cambio que se utilizará para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en 17.9587 pesos por divisa verde, también de acuerdo con el banco central.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 9 DE ENERO

El tipo de cambio del dólar en ventanillas bancarias para este viernes 9 de enero de 2026:

  • Afirme: Compra: 17.10 | Venta: 18.50 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.85 | Venta: 18.64 pesos
  • Banorte: Compra: 16.80 | Venta: 18.30 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.12 | Venta: 18.25
  • Citibanamex: Compra: 17.43 | Venta: 18.43 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar puede cambiar en cualquier momento, por lo que su cotización puede variar al momento de realizar la operación directamente en ventanilla bancaria.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy jueves 8 de enero: El peso continúa por debajo de las 18 unidades
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 8 de enero: El peso continúa por debajo de las 18 unidades

Enero 08, 2026

La moneda nacional mostró una ligera recuperación frente al dólar tras romper una racha de caídas, manteniéndose estable en el mercado cambiario

Salario mínimo: ¿Qué pasa si no te pagan el aumento este enero 2026?
Finanzas

Salario mínimo: ¿Qué pasa si no te pagan el aumento este enero 2026?

Enero 07, 2026

El nuevo monto quedó establecido desde el jueves 1 de enero, siendo una obligación para los empleadores en toda la República Mexicana

Precio del dólar hoy miércoles 7 de enero: peso se deprecia, pero se mantiene debajo de los 18 pesos
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 7 de enero: peso se deprecia, pero se mantiene debajo de los 18 pesos

Enero 07, 2026

El peso mexicano registró su segunda depreciación consecutiva frente al dólar; sin embargo, la moneda nacional logró mantenerse estable