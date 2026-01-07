Precio del dólar hoy miércoles 7 de enero: peso se deprecia, pero se mantiene debajo de los 18 pesos

El peso mexicano inició la jornada de este miércoles con una ligera depreciación frente al dólar estadounidense, luego de que la divisa nacional registrara su segunda caída consecutiva en el mercado cambiario. A pesar de este retroceso, el tipo de cambio logró mantenerse por debajo del umbral psicológico de los 18 pesos por dólar, nivel que suele generar preocupación entre inversionistas y consumidores.

De acuerdo con datos del mercado financiero, el precio promedio del dólar hoy 7 de enero de 2026 en México es de 17.97 pesos por billete verde, reflejando un comportamiento moderado del tipo de cambio tras el cierre de operaciones bancarias del martes.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del martes 6 de enero fue de 17.9723 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de las transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico en días hábiles, se ubicó este miércoles en 17.9697 pesos por dólar.

En tanto, el tipo de cambio para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en 17.8905 pesos por divisa verde, según el banco central.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 7 DE ENERO

Este es el tipo de cambio del dólar en ventanillas bancarias para este miércoles 7 de enero de 2026:

Afirme: Compra: 17.10 | Venta: 18.50 pesos

Banco Azteca: Compra: 16.45 | Venta: 18.64 pesos

Banorte: Compra: 16.75 | Venta: 18.30 pesos

BBVA Bancomer: Compra: 17.14 | Venta: 18.28 pesos

Citibanamex: Compra: 17.43 | Venta: 18.43 pesos

Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que su cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla, dependiendo de la institución bancaria y de las condiciones del mercado.