Precio del dólar hoy martes 6 de enero: peso se recupera y vuelve a cotizar por debajo de las 18 unidades

El peso mexicano logró estabilizarse frente al dólar al inicio de este martes 6 de enero de 2026, luego de una jornada previa marcada por la volatilidad y ligeras pérdidas. Aunque durante el lunes la moneda nacional cerró con un retroceso de 0.11 por ciento frente al billete verde, hacia el final del día mostró una recuperación que permitió mantener el tipo de cambio por debajo de la barrera de las 18 unidades, un nivel psicológico clave para los mercados.

De acuerdo con el promedio del mercado, el precio del dólar hoy martes 6 de enero se ubica en 17.95 pesos por dólar.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del lunes 5 de enero de 2026 fue de 17.9063 pesos por dólar, con base en el promedio de las transacciones bancarias. No obstante, debido a que la cotización se mantiene activa durante toda la jornada, el dólar concluyó el día alrededor de 17.92 pesos por divisa estadounidense en el mercado cambiario.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado por Banxico en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en 17.8905 pesos por dólar para este martes 6 de enero de 2026.

En tanto, el tipo de cambio determinado para el pago de obligaciones denominadas en dólares quedó en 17.8803 pesos por divisa verde.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se calcula únicamente en días hábiles bancarios, a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se da a conocer al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 6 DE ENERO

En ventanillas bancarias, el dólar presenta las siguientes cotizaciones aproximadas:

Afirme : Compra: 17.10 | Venta: 18.50 pesos

: Compra: 17.10 | Venta: 18.50 pesos Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.59 pesos

Compra: 16.90 | Venta: 18.59 pesos BBVA : Compra: 17.09 | Venta: 18.22 pesos

: Compra: 17.09 | Venta: 18.22 pesos Banorte : Compra: 16.75 | Venta: 18.25 pesos

: Compra: 16.75 | Venta: 18.25 pesos Banamex : Compra: 17.34 | Venta: 18.34 pesos

: Compra: 17.34 | Venta: 18.34 pesos Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Es importante considerar que el precio de compra y venta del dólar puede variar a lo largo del día, por lo que la cotización final podría cambiar al momento de realizar la operación en ventanilla.