Precio del dólar hoy lunes 5 de enero: Tipo de cambio arranca estable

El peso mexicano inicia la primera semana completa del año con un comportamiento equilibrado frente al dólar estadounidense, en un contexto marcado por la cautela de los mercados y la expectativa de nuevos indicadores económicos tanto a nivel nacional como internacional. En el arranque del calendario financiero 2026, el tipo de cambio se mantiene en niveles controlados, sin sobresaltos relevantes para los consumidores, empresas e inversionistas.

Este lunes 5 de enero de 2026, el precio del dólar en México se ubica en 17.98 pesos por billete verde en promedio, lo que refleja una ligera estabilidad tras el cierre del fin de semana.

Debido a que el mercado cambiario opera prácticamente durante todo el día, el dólar cerró el domingo 4 de enero de 2026 en 17.92 pesos por unidad, mostrando una variación marginal respecto a la cotización promedio de este lunes.

TIPO DE CAMBIO FIX

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el tipo de cambio FIX, determinado por el Banco de México (Banxico), se ubicó en 17.8803 pesos por dólar para este lunes 5 de enero.

Asimismo, el tipo de cambio para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en 18.0012 pesos por divisa, según lo informado por el banco central.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX es calculado por Banxico únicamente en días hábiles bancarios, a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 5 DE ENERO

Este es el tipo de cambio del dólar en ventanillas bancarias, con corte para este lunes:

Afirme : Compra: 17.10 | Venta: 18.50 pesos

: Compra: 17.10 | Venta: 18.50 pesos Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.54 pesos

Compra: 16.90 | Venta: 18.54 pesos Banorte : Compra: 17.15 | Venta: 18.20 pesos

: Compra: 17.15 | Venta: 18.20 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.14 | Venta: 18.28 pesos

Compra: 17.14 | Venta: 18.28 pesos Citibanamex: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Es importante tomar en cuenta que el precio de compra y venta del dólar puede cambiar en cualquier momento del día, por lo que la cotización final podría variar al momento de realizar la operación directamente en ventanilla.