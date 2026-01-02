Estos SÍ son yogur: Conoce cuáles son las mejores marcas en 2026, según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó en la Revista del Consumidor de enero de 2026 un Estudio de Calidad que pone orden en uno de los anaqueles más confusos del supermercado: el del yogur.

¿QUÉ DEBE CUMPLIR UN PRODUCTO PARA SER YOGUR?

En el análisis no solo se basó en el sabor o el precio, sino que se evaluó si realmente cumplen con la norma para llamarse yogur, revisando:

Nutrientes (proteína, grasa y calcio)

Etiquetado

Contenido neto

Uso de edulcorantes

Presencia de microorganismos lácticos

Grasa de origen lácteo (grasa butírica), no vegetal

El estudio fue realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor entre octubre y noviembre de 2025.

En total, se analizaron 18 productos mediante 1,884 pruebas, abarcando yogur natural, natural endulzado, deslactosado, sabor fresa y yogur con fresa. Los precios corresponden a un levantamiento del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2025 en CDMX, zona conurbada y otras regiones del centro del país.

Con base en la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018, Profeco determinó que un yogur auténtico debe cumplir, entre otros puntos, con acidez mínima de 0.5%; al menos 10 millones de UFC por gramo (sumando Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus); y grasa láctea. Si contiene grasa vegetal, no debería ostentarse como yogur.

LAS MEJORES MARCAS DE YOGUR EN 2026, SEGÚN PROFECO

YOGUR NATURAL

Bové (orgánico, sin azúcar). Cumple etiquetado, contenido neto y microorganismos; grasa butírica.

Cumple etiquetado, contenido neto y microorganismos; grasa butírica. Lala (sin azúcar). Destaca por alto contenido de proteína y calcio; cumple todos los criterios.

Destaca por alto contenido de proteína y calcio; cumple todos los criterios. Alpura, Danone y Lala. Cumplen con etiquetado, contenido neto, microorganismos y grasa láctea.

PRODUCTOS ESPECÍFICOS

Alpura natural con endulzantes, sin grasa y deslactosado. Cumple; contiene edulcorantes (no recomendado para niños). Yoplait Doble Cero. Cumple como yogur; contiene edulcorantes (no recomendado para niños). Yoplait sabor natural con probióticos. Cumple en laboratorio, pero su denominación no está contemplada por la norma.

Todos los productos anteriores contienen grasa butírica, por lo que sí son yogur conforme a la NOM-181, con las salvedades de edulcorantes o denominación.

PEORES MARCAS DE YOGUR POR INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMA

Flor de Alfalfa. No alcanza el mínimo de microorganismos característicos. Vaca Blanca. Contiene grasa vegetal. Profeco concluye que no es yogur. Yoplait "yoghurt sabor natural". Incumple por denominación no reconocida en la norma.

Profeco advierte que sucralosa y acesulfame K no se recomiendan para población infantil. Los productos señalados incluyen Yoplait Doble Cero, Yoplait Doble Cero con fresa y Alpura natural con endulzantes deslactosado. No es un veto universal, pero sí un dato clave para decidir.

¿CÓMO ESCOGER UN BUEN YOGUR, SEGÚN PROFECO?