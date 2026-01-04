  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 4 De Enero Del 2026
Finanzas

Precio del dólar hoy domingo 4 de enero: el peso mexicano se mantiene estable

En los primeros movimientos del año, la moneda nacional muestra buen desempeño en el mercado cambiario, con variaciones leves frente al dólar

Ene. 04, 2026
Los precios de compra y venta del dólar cambian constantemente a lo largo del día

El peso mexicano inicia este domingo mostrando estabilidad frente al dólar estadounidense, con movimientos leves en su cotización después de los primeros días del año. La moneda nacional mantiene un comportamiento positivo, mientras los inversionistas observan la dinámica de los

COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO

El dólar estadounidense se ubica en un promedio de 17.878 pesos por unidad, según datos del mercado cambiario. Durante los primeros días del año, el peso ha mostrado un desempeño moderadamente favorable frente a la divisa estadounidense, manteniendo un nivel de estabilidad que refleja un arranque positivo para la moneda nacional.

El cierre interbancario del viernes 2 de enero mostró una cotización de referencia de 17.9175 pesos para la apertura y 17.922 pesos como máximo registrado, mientras que el mínimo fue de 17.872 pesos por dólar.

TIPO DE CAMBIO FIX

Banxico determina el tipo de cambio FIX únicamente en días hábiles bancarios, con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y lo da a conocer al mediodía. Debido a este procedimiento, este domingo no se publica un nuevo tipo de cambio FIX, ya que se trata de un día inhábil bancario.

Una vez que el Banco de México obtiene la cifra correspondiente en un día hábil, esta se hace oficial y es la que se toma como referencia para el cálculo de obligaciones en dólares al día siguiente.

El tipo de cambio que muestra el mercado es de 17.878 pesos por dólar, de acuerdo con el promedio de cotizaciones de compra y venta. Este valor refleja el comportamiento del mercado cambiario en un día no hábil, aunque no corresponde a un FIX determinado por Banxico en esta fecha.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 4 DE ENERO

·             Afirme: Compra: 17.10 | Venta: 18.50 pesos

·             Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.54 pesos

·             Banorte: Compra: 17.15 | Venta: 18.20 pesos

·             BBVA Bancomer: Compra: 16.86 | Venta: 18.39 pesos

·             Citibanamex: Compra: 17.34 | Venta: 18.34 pesos

·             Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que los precios de compra y venta del dólar cambian constantemente a lo largo del día, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o mediante plataformas digitales.

 

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
