Precio del dólar hoy sábado 3 de enero: El peso arranca el fin de semana con fortaleza

El peso mexicano comenzó el 2026 con el pie derecho en el mercado cambiario. Tras la semana de las fiestas decembrinas, la moneda nacional logró una apreciación relevante frente al dólar estadounidense, reflejando un entorno de mayor estabilidad en el tipo de cambio y un inicio de año favorable para la divisa mexicana.

Este sábado 3 de enero de 2026, el precio del dólar en México se ubica en 17.91 pesos por billete verde en promedio, de acuerdo con datos del mercado cambiario. Durante el cierre de la semana, el peso registró una ganancia de 0.44 por ciento, consolidando un buen desempeño en las primeras jornadas del nuevo año.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar el viernes 2 de enero de 2026 fue de 17.9142 pesos, cifra calculada a partir del promedio de las transacciones bancarias. No obstante, debido a que la cotización del dólar se mueve constantemente a lo largo del día, el tipo de cambio concluyó la jornada prácticamente en 17.91 pesos por dólar.

TIPO DE CAMBIO FIX

Banxico determina el tipo de cambio FIX únicamente en días hábiles bancarios, con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y lo da a conocer al mediodía. Por esta razón, este sábado 3 de enero de 2026 no se publica el dólar FIX.

Una vez que Banxico obtiene la cifra correspondiente, esta se hace oficial tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y es la que se toma como referencia un día después.

En tanto, el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, determinado por Banxico para este sábado, es de 18.0012 pesos por cada divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 3 DE ENERO

Afirme : Compra: 17.10 | Venta: 18.50 pesos

: | Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.54 pesos

Banorte: Compra: 17.15 | Venta: 18.20 pesos

BBVA Bancomer: Compra: 16.86 | Venta: 18.39 pesos

Citibanamex: Compra: 17.34 | Venta: 18.34 pesos

Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Finalmente, es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente durante el día, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o a través de plataformas digitales.