Salario mínimo: ¿Qué pasa si no te pagan el aumento este enero 2026?

Desde el jueves 1 de enero de 2026 entró en vigor el aumento al salario mínimo en México, por lo que ningún empleador puede pagar por debajo de los montos aprobados, pues es una obligación legal y con consecuencias claras para quien no cumpla.

¿CUÁL ES EL SALARIO MÍNIMO EN MÉXICO ESTE 2026?

Para este año, el salario mínimo general quedó establecido en 9,582.47 pesos mensuales, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) el monto asciende a 13,409.80 pesos mensuales.

En términos diarios, esto equivale a 315.04 pesos en el resto del país y 440.87 pesos en la frontera norte. El aumento fue acordado el 3 de diciembre pasado por empresarios, sindicatos y autoridades: 13% para la zona general y 5% para la frontera, bajo la coordinación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

¿QUÉ PASA SI NO TE PAGAN EL SALARIO MÍNIMO CORRECTO?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) es muy clara: pagar menos del salario mínimo es una infracción grave. A partir del 1 de enero de 2026, los empleadores que incumplan pueden enfrentar multas económicas elevadas e incluso penas de prisión, dependiendo del monto omitido:

90,512 pesos (800 UMAS) , cuando la omisión no excede el valor mensual de un salario mínimo .

, cuando la omisión no excede el valor mensual de un . 181,024 pesos (1,600 UMAS) , si la falta supera 30 veces la UMA, pero no excede tres meses de salario mínimo .

, si la falta supera 30 veces la UMA, pero no excede tres meses de . 362,048 pesos (3,200 UMAS), cuando la omisión rebasa los tres meses de salario mínimo general del área correspondiente.

¿DÓNDE DENUNCIAR SI NO TE PAGAN EL AUMENTO?

Si tu empleador no actualizó tu salario conforme a lo establecido, puedes denunciar ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), que ofrece asesoría gratuita, o acudir directamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para iniciar un procedimiento formal. También puedes presentar tu queja ante la inspección laboral correspondiente a tu entidad.

AUMENTO ANUAL DEL SALARIO MÍNIMO

Desde 2018, México impulsa una política de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. El objetivo del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo es que el ingreso mínimo alcance para 2.5 canastas alimentarias básicas.

Con el incremento de 2026, el salario mínimo general ya permite adquirir dos canastas básicas, mientras que en la frontera norte esa meta ya se cumplió, de ahí el ajuste menor.

Además, los salarios mínimos profesionales que cubren 61 oficios y actividades especializada también aumentaron: 13% en la zona general y 5% en la frontera, con sueldos que van desde 9,505.5 pesos mensuales hasta 21,163.8 pesos, como en el caso de reporteros de prensa escrita y gráfica.

Si un empleador paga menos de lo establecido, aplica exactamente el mismo esquema de sanciones.