  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 8 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 8 de enero: El peso continúa por debajo de las 18 unidades

La moneda nacional mostró una ligera recuperación frente al dólar tras romper una racha de caídas, manteniéndose estable en el mercado cambiario

Ene. 08, 2026
Precio del dólar hoy jueves 8 de enero: El peso continúa por debajo de las 18 unidades

El peso mexicano logró un respiro frente al dólar estadounidense y se mantiene firme por debajo del umbral de las 18 unidades, luego de romper una racha de caídas en el mercado cambiario. Para este jueves 8 de enero de 2026, el precio del dólar en México se ubica en 18.01 pesos en promedio, de acuerdo con datos del mercado.

Durante la jornada del miércoles, la moneda nacional mostró una apreciación de 0.12 por ciento frente al billete verde, lo que permitió un cierre más favorable en las transacciones bancarias y reforzó la estabilidad del tipo de cambio en el corto plazo.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar el miércoles 7 de enero de 2026 fue de 17.9666 pesos por divisa estadounidense, cifra calculada a partir del promedio de las operaciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado por Banxico en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó en 17.9587 pesos por dólar para este jueves 8 de enero.

En tanto, el tipo de cambio utilizado para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en 17.9697 pesos por divisa verde, según lo establecido por el banco central.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se determina únicamente en días hábiles bancarios, con base en el promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo, y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 8 DE ENERO

  • Afirme: Compra: | Venta: 18.50 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.95 | Venta: 18.64 pesos
  • Banorte: Compra: 16.80 | Venta: 18.30 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.13 | Venta: 18.27 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.43 | Venta: 18.43 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Finalmente, es importante considerar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente durante el día, por lo que su cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla o realizar operaciones electrónicas.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Salario mínimo: ¿Qué pasa si no te pagan el aumento este enero 2026?
Finanzas

Salario mínimo: ¿Qué pasa si no te pagan el aumento este enero 2026?

Enero 07, 2026

El nuevo monto quedó establecido desde el jueves 1 de enero, siendo una obligación para los empleadores en toda la República Mexicana

Precio del dólar hoy miércoles 7 de enero: peso se deprecia, pero se mantiene debajo de los 18 pesos
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 7 de enero: peso se deprecia, pero se mantiene debajo de los 18 pesos

Enero 07, 2026

El peso mexicano registró su segunda depreciación consecutiva frente al dólar; sin embargo, la moneda nacional logró mantenerse estable

Precio del dólar hoy martes 6 de enero: peso se recupera y vuelve a cotizar por debajo de las 18 unidades
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 6 de enero: peso se recupera y vuelve a cotizar por debajo de las 18 unidades

Enero 06, 2026

La moneda nacional inició la jornada con movimientos moderados frente al dólar, luego de un inicio de semana marcado por la volatilida