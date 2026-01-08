Precio del dólar hoy jueves 8 de enero: El peso continúa por debajo de las 18 unidades

El peso mexicano logró un respiro frente al dólar estadounidense y se mantiene firme por debajo del umbral de las 18 unidades, luego de romper una racha de caídas en el mercado cambiario. Para este jueves 8 de enero de 2026, el precio del dólar en México se ubica en 18.01 pesos en promedio, de acuerdo con datos del mercado.

Durante la jornada del miércoles, la moneda nacional mostró una apreciación de 0.12 por ciento frente al billete verde, lo que permitió un cierre más favorable en las transacciones bancarias y reforzó la estabilidad del tipo de cambio en el corto plazo.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar el miércoles 7 de enero de 2026 fue de 17.9666 pesos por divisa estadounidense, cifra calculada a partir del promedio de las operaciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado por Banxico en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó en 17.9587 pesos por dólar para este jueves 8 de enero.

En tanto, el tipo de cambio utilizado para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en 17.9697 pesos por divisa verde, según lo establecido por el banco central.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se determina únicamente en días hábiles bancarios, con base en el promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo, y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 8 DE ENERO

Afirme : Compra: | Venta: 18.50 pesos

: Compra: | Venta: Banco Azteca : Compra: 16.95 | Venta: 18.64 pesos

: Compra: | Venta: Banorte : Compra: 16.80 | Venta: 18.30 pesos

: Compra: 16.80 | Venta: 18.30 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.13 | Venta: 18.27 pesos

: Compra: | Venta: Citibanamex : Compra: 17.43 | Venta: 18.43 pesos

: Compra: | Venta: Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Finalmente, es importante considerar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente durante el día, por lo que su cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla o realizar operaciones electrónicas.