Finanzas

Precio del dólar hoy domingo 11 de enero: el peso mexicano mantiene una cotización cercana a 17.93 pesos por dólar en promedio

El peso mexicano se mantiene con pocos cambios frente al dólar, mostrando estabilidad y sin movimientos bruscos en el mercado cambiario

Ene. 11, 2026
El dólar se mantiene estable frente al peso mexicano
El dólar se mantiene estable frente al peso mexicano

El tipo de cambio del dólar sigue mostrándose estable al inicio de esta segunda semana de enero, con el peso mexicano manteniéndose por debajo de las 18 unidades frente al dólar estadounidense. Para este domingo 11 de enero, la divisa estadounidense cotiza en torno a 17.93 pesos por dólar, reflejando una ligera apreciación del peso tras la jornada previa en los mercados cambiarios internacionales y sin movimientos bruscos que afecten significativamente la paridad.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México (Banxico) que se calcula con base en el promedio de las cotizaciones del mercado al mayoreo en días hábiles bancarios, se publicó en el Diario Oficial de la Federación con un valor de 17.9807 pesos por dólar, y es el que se toma como referencia hoy para el cálculo de obligaciones denominadas en dólares.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 11 DE ENERO

Las cotizaciones promedio del dólar en ventanilla para este domingo, considerando las principales instituciones financieras que mantienen valores durante el fin de semana, son las siguientes:

  • Afirme: Compra 17.10 | Venta 18.50 pesos
  • Banco Azteca: Compra 17.55 | Venta 18.64 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra 16.93 | Venta 18.46 pesos
  • Banorte: Compra 16.80 | Venta 18.30 pesos
  • Citibanamex: Compra 17.38 | Venta 18.45 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.00 | Venta: 18.60 pesos

El peso mexicano mantiene un desempeño estable frente al dólar, con movimientos moderados que no generan presiones significativas en el mercado. Sin embargo, se recomienda seguir de cerca la evolución del tipo de cambio en los próximos días, ya que factores externos podrían influir en su comportamiento a corto plazo.

Fernanda Rodríguez
