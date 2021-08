Ya la habían desahuciado

"Los médicos ya me habían desahuciado años atrás, pero un médico alternativo me está ayudando a sanar y me está ofreciendo una nueva esperanza de vida", compartió.

Por 20 años, la mujer alamense ha sufrido de artritis. Sus manos son la principal evidencia de esta terrible y dolorosa enfermedad.

"Cuando tuve a mi primera hija a los 16 años de edad, a los meses, me comencé a sentir mal, sentí mucho dolor en mi cuerpo con calenturas. Siempre estuve delgadita, nunca subía de peso", comentó.

Asegura que la medicina alternativa ha logrado que los puños de las manos los pueda abrir, ya que las tenía completamente cerradas.

Mencionó que las úlceras empezaron a secarse poco a poco y su salud empezó a mejorar.

Ahora dijo, su principal obstáculo para lograr una pronta sanación de su enfermedad es la falta de dinero, ya que es madre soltera de tres hijos y por su misma condición, no ha podido trabajar.

"Agradezco de corazón que el médico alternativo me haya tratado y me quiera seguir apoyando, pero para eso no tengo los recursos suficientes, no basta con eso, pues tengo que comprar la medicina y tengo que alimentar a tres hijos en casa", expresó.