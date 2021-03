Vuelven al hogar sanas y salvas

Las vecinas de la colonia Sonora , de 17 y 19 años de edad, habían salido de casa a visitar a una amiga y desde ese día por la noche sus familiares ya no supieron nada de ellas.

Maricela aseguró que sus dos hijas recibieron llamadas telefónicas para extorsionarlas, intimidándolas, que si no salían de casa para depositar una cantidad de dinero, le harían daño a su familia.

"Mis hijas por lo regular siempre me dicen a dónde van a salir, pero en esta ocasión no supe nada, desde el sábado por la noche les estuvimos marcando a su teléfono, pero me mandaba al buzón, lo tenían apagado", explicó.

Aunque no quiso dar a conocer el lugar donde fueron localizadas sus dos hijas, la mujer agradeció el apoyo de la gente y pidió a los padres que estén pendientes de sus hijos, para evitar que caigan en este tipo de extorsiones telefónicas.

De acuerdo con autoridades de Seguridad Pública, la extorsión más común que se sigue dando en el sur de Sonora, es donde presuntos delincuentes instruyen a sus víctimas a apagar sus teléfonos celulares para resguardarse en algún hotel.

Los victimarios aprovechan que los familiares no tienen ningún tipo de comunicación con las víctimas para realizar los llamados secuestros virtuales, pidiendo una cantidad de dinero para liberarlos.