Votar por perfiles y no por partidos: Pesqueira Leal

El académico de la Universidad de Sonora, manifestó que actualmente los partidos políticos se han ganado a pulso la desconfianza ciudadana, principalmente por perfiles que no tienen una verdadera vocación del servicio público, pero esto no debe inhibir la participación y se debe dar prioridad a la responsabilidad de elegir a los gobernantes.

Mencionó además que hay tres formas de ejercer la democracia, por un lado, la participativa que es el llamado a las elecciones, que es cuando México sale a votar, también la participativa que es cuando el ciudadano tiene participación en las decisiones aunque el país sigue marginado en este sentido.

"Por otra parte está la participación real, la cual es un modo de vida, de una sociedad, se practica en casa, escuela, y en distintos contextos de convivencia", puntualizó.

Pesqueira Leal, consideró que el abstencionismo no debiera ser admisible en este 2021, por lo que las personas deben investigar sobre la trayectoria de los candidatos, su agenda, ya que si no cumple esta misma hay mecanismos para que no ejerza en el servicio público.