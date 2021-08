Viven miles de vecinos entre "aguas negras"

Uno de los sectores más afectados ha sido el fraccionamiento Villa Lourdes, ubicado en el sector poniente, cuyos vecinos han bloqueado el Periférico en varias ocasiones en demanda de una solución, con la advertencia de que estas protestas se radicalizarán si el Ayuntamiento y Oomapasn mantienen su negligente postura.

PUBLICIDAD

"Es un cochinero, ya no aguantamos vivir aquí, por los malos olores y todo el ambiente insalubre, lo que ya ha causado muchas enfermedades, principalmente entre los niños", señaló el señor Rodrigo Villaescusa.

"No es posible que la presidenta municipal no nos haya atendido en nuestras demandas, pero eso sí, ya anda buscando un puesto allá con Alfonso Durazo, pero esperemos que no se le den; sería el colmo", añadió.

Por su parte, la señora Eloísa Hernández dijo que dicha manifestación de protesta no es una acción exagerada o con fines políticos, sino que corresponde a la dimensión de un problema que ya tiene más de cinco meses.

"Sabemos que prácticamente en todas las colonias de Navojoa hay problemas con las aguas negras, pero la verdad es que aquí, en Villa Lourdes, somos el número uno; es una vergüenza este fraccionamiento, pero porque las autoridades del Ayuntamiento no tienen vergüenza, precisamente", expresó.

Los vecinos se quejaron también porque, durante el bloqueo del Periférico, la noche del viernes, agentes de Seguridad Pública Municipal quisieron amedrentarlos para que levantaran la manifestación, que finalmente fue suspendida por la fuerte lluvia que se registró.

"Queremos decirles a los policías que no les tenemos miedo y que seguiremos con este movimiento en los días siguientes hasta que nos atiendan en nuestro reclamo", dijo otro residente.