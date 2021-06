Vigilarán sanidad en casillas

Joaquín Flores Pérez, titular de la dependencia, señaló que la pandemia no ha terminado y prueba de ello es que Navojoa regresó al semáforo amarillo, por lo que deben reforzarse las medidas para evitar contagios.

Indicó que se revisará qué tanto están acatándose medidas como el uso del cubrebocas entre los asistentes y funcionarios de casillas, que haya gel antibacterial disponible y que no se presenten aglomeraciones.

PUBLICIDAD

Aclaró que no realizarán una acción sancionadora o de competencia directa, ya que quien estará al frente de la organización logística, lo que incluye los protocolos contra el Covid-19, es el Instituto Nacional Electoral (INE).

"En caso de que haya alguna irregularidad delicada, lo expondremos como una observación con los funcionarios de casilla para que ellos decidan qué hacer", agregó.

Dijo que serán aspectos de suma importancia, al momento de arribar a la casilla para votar, que se eviten los saludos de mano, abrazos o besos, y remarcó que entre menos contacto físico hay mayor protección.

Asimismo, señaló que no hay que llevar a los niños, y en caso de que no tengan con quien dejarlos, no deberán permitir que interactúen con otras personas.

Flores Pérez aclaró que el tema de la pandemia no debe ser pretexto para no votar y destacó que elegir a los gobernantes y demás representantes políticos es una responsabilidad ciudadana, pero hay que cumplirla con todos los cuidados preventivos.