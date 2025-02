Veterinarios de Navojoa se suman a paro nacional y piden frenar la violencia al gremio

Se reunieron en la Plaza Santa Fe del municipio para rechazar cualquier forma de agresión, intimidación o acoso que se presente

Por: Edgar Coronado

Para rechazar los hechos de violencia o cualquier tipo de agresión de las que puedan ser objeto los médicos veterinarios, se realizó en Navojoa un paro de labores durante una hora, tiempo en el que decidieron reunirse en la Plaza Santa Fe y rechazar este tipo de acciones que han estado presentando hacia el gremio.

Esta protesta, se sumó a las manifestaciones en simultáneo que se estuvieron realizando a nivel nacional, a raíz de la agresión del médico veterinario Héctor Hernández Cañas en el Estado de México, quien perdiera la vida.

Los manifestantes representaron la Asociación de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies del Mayo, por lo que con globos blancos y la expresión de rechazo, externaron su preocupación y confirmaron que en Navojoa también se han presentado distintos tipos de agresiones a quienes ejercen la profesión de Médico Veterinario.

"No somos ajenos a esta situación, día a día tenemos enfrente a un tutor de un ser vivo que no tiene voz propia, en el que a veces pueden sentir que no hicimos bien nuestro trabajo, eso ha orillado a que se presenten agresiones verbales, pero también anécdotas físicas", lamentó el médico veterinario Fidel Camberos.

El colegiado explicó que el fin de la protesta no fue el señalar culpables, pero sí el de mostrar su rechazo a cualquier forma de agresión, intimidación o acoso, ya sea de carácter físico, verbal o hasta virtual.

A quienes han llegado a ser víctimas, explicaron que es indispensable el realizar la denuncia, dar seguimiento al caso y buscar que esta ya no se siga presentando.

"Hemos recibido violencia, verbal, psicológica o violencia en redes sociales por parte de personas que no manejaron correctamente las líneas que se deben de manejar para tratar los problemas", detalló la medico veterinaria, Erika Morales.

Aunque no se consideran de momento nuevas movilizaciones para alzar la voz, pidieron empatizar para con quienes ejercen la profesión de médico veterinario.