Vela los restos de su hijo "como Dios manda"

Ahora, con un dolor profundo en el pecho, pero con una paz que la ha tranquilizado Cecilia Delgado pudo descansar.

"Uno como madre no se equivoca y cuando me dijeron que ya estaban los resultados yo ya sabía que era mi niño, pero tenía dentro de mí una esperanza de que no fuera él, pero pues resultó que sí era, sí es mi niño y mi corazón me decía desde un principio que él era y pues aquí estamos, y él ya está de vuelta en casa", manifestó.

Los restos de Jesús Martínez fueron velados en la funeraria Latinoamericana de la ciudad de Hermosillo, donde familiares, amigos y conocidos le dieron el último adiós.

Y a pesar del dolor y los sentimientos encontrados a los que ahora se enfrenta Cecilia Delgado, su lucha sigue y las búsquedas también.

"Mi lucha sigue y se lo debo a mi hijo, se lo debo a mis compañeras porque han estado conmigo al pie del cañón y es lo menos que puedo hacer, y me duele el alma y yo creo que me dolería más quedarme en mi casa pensando en mil cosas que me hacen más daño, entonces por eso reanudo actividades inmediatamente", recalcó.

Cecilia Delgado Grijalva continuará este jueves con la jornada de búsquedas dentro y fuera de la ciudad.