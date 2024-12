Vecinos de Laureles en Navojoa se cooperan para reparar su calle al no recibir respuesta

Vecinos del Fraccionamiento Laureles en Navojoa accionaron por iniciativa propia la rehabilitación de las calles, esto ante la ausencia de un programa de pavimentación y las malas condiciones que presentaban las vialidades.

Fue en el circuito Tabachines, donde las familias recaudaron recursos a través de sus propios ingresos para la compra de dos dompadas de tierra y el rastrillado de la calle, lo que representó un gasto de más de seis mil pesos para las familias.

Glenda Yépiz, quien es vecina del sector, explicó que en algunas ocasiones ya se había solicitado el apoyo de la autoridad municipal para arreglar la calle; sin embargo, no fue atendida, por lo que ante la desesperación, decidieron hacerlo con sus propios recursos.

Dijo que el problema para que la carpeta asfáltica se fuera dañando, fue a causa de los constantes colapsos de aguas negras en la zona, lo que con el paso de los meses terminó por dañar la calle; sin embargo, nunca fue reparada.

Por su parte, Leonardo Pacheco Aguirre, quien es activista social, mencionó que tiempo atrás se hizo la entrega de un oficio con la solicitud de pavimentación de dicha calle, así como la firma de los vecinos afectados, pero hasta el momento no se le ha dado tramite a la solicitud.

Incluso reveló que han tenido acercamientos con la Secretaría de Infraestructura Urbana para dar trámite a la necesidad de los vecinos, pero hasta el momento, sin una respuesta al caso.

No obstante, los vecinos señalaron que no es el único sector que se encuentran en condiciones no aptas para circular, ya que otras calles del fraccionamiento también presentan deterioro y hasta el momento no han sido atendidas.