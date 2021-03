Usuarios del transporte público, sin respetar medidas sanitarias

"Nosotros no tenemos una instrucción de la autoridad de salud que nos diga que no dejemos ingresar a los usuarios que no lleven puesto el cubrebocas, y ante eso los operadores le solicitan que lo usen a aquellos que no lo trae puesto, pero las contestaciones son muy fuertes", comentó.

"Los operadores se atienden a los malos tratos porque ellos solicitan que lo usen y algunos usuarios simplemente no quieren, y nosotros no podemos negar el servicio, por lo que sí se deja subir a la unidad", recalcó.

Además, todos los días se instalan cintas amarillas para designar los asientos que pueden ser ocupados y cuáles no en las unidades del transporte público de la capital sonorense, pero estas cintas no son respetadas.

"Los usuarios las trozan y todos los días lo volvemos a poner, y sabemos que es difícil entrar en esta nueva normalidad, pero debemos acatar estas recomendaciones que son por el bien de todos, en las unidades se trata de respetar el aforo, además de que nos camiones no van llenos como antes; todos podemos poner un poco de nuestra parte para cuidarnos", indicó.

Guevara Guerrero hizo un llamado a los usuarios del transporte público de Hermosillo para que acaten las reglas, para que utilicen cubrebocas o pañuelos, así como respetar los asientos que se pueden y no utilizar.