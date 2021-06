Urge Relleno Sanitario Regional

Dijo que esta problemática de los basurones, que no reúnen las adecuadas normas y condiciones sanitarias, de protección y seguridad, no es más que el reflejo de la desatención de las autoridades, sobre todo de Huatabampo y Etchojoa, a las que el medio ambiente "nunca les importó, nunca fue prioridad y todavía andan buscando reelegirse; no tienen vergüenza".

Criticó que los funcionarios huatabampenses anden buscando culpables o diciendo que el siniestro de días pasados fue provocado, "porque para el caso es lo mismo, los responsables, al final de cuentas son ellos, los del Ayuntamiento".

Lamentó que el Gobierno local siga incumpliendo con las normas en la materia, ya que se continúan recibiendo muchos reportes de personas, sobre todo de quienes viven cerca del "Basurón", que sufren diversas enfermedades, además de olores insoportables causados por esos focos de infección.

Aseguró que en dichos lugares se depositan diariamente muchas toneladas de basura doméstica, pero también sanitaria que incluye materiales médicos usados e industriales, además de una gran cantidad de llantas.

Agregó que cuando se depositan esos desperdicios, como papel higiénico, toallas sanitarias, pañales y otros materiales químicos, se genera una mezcla de contaminación del aire, agua y suelo, porque no se tiene el plástico o materiales para evitar los lixiviados, que son líquidos que penetran el suelo y subsuelo, por lo que se contamina esa área, el agua superficial y los propios mantos freáticos.