Universidad de Seguridad Pública de Sonora tendrá maestría y doctorado

Por: Leova Peralta

La Universidad de Seguridad Pública del Estado de Sonora (USP), contará para este año con la opción de maestría y doctorado para los elementos de seguridad pública que ya hayan estudiado la licenciatura en derecho, la cual va enfocada en la atención al ciudadano, informó el Rector de la Universidad de la Seguridad Pública Del Estado, Ellioth Romero Grijalva.

Explicó que hasta ahora, en el caso de la maestría se contemplan veinticinco espacios, mientras que para el doctorado son diez lugares, los que podrán ocupar algunos de los elementos de seguridad, con un costo y horario accesible para que puedan culminar en tiempo y forma para poder seguir creciendo dentro de la corporación de su elección.

“Lo que estamos buscando es que los elementos de seguridad refuercen su formación como elementos de seguridad, porque al impulsarlos a seguir creciendo en su educación se les está abriendo la puerta a concursar por rangos más altos que a su vez les brindarán la oportunidad de percibir una remuneración más alta”, señaló Romero Grijalva.

Respecto a la carrera de derecho para elementos de seguridad, dijo que ya cuentan con más de mil 400 nuevos policías y que la gran mayoría se encuentra laborando dentro de la policía estatal, y otro gran número en la policía municipal en Hermosillo, Navojoa, San Luis, Río Colorado y Nogales. “Creo que al menos por municipio se contratan al menos dos policías nuevos egresados de la universidad de seguridad”.

Además de la licenciatura en derecho, la Universidad de Seguridad también ofrece la carrera de Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, y para poder ingresar a cualquiera de estas opciones como requisitos deben presentar el certificado de Estudios de Educación Media Superior; presentar y aprobar la evaluación diagnostica para su admisión; y firmar una carta de conocimiento de la normatividad vigente para la educación superior que imparte la USP.

Entre otros puntos se pide que no se encuentre inscrito en otro Programa de Estudios superiores impartidos por la USP; no haber causado baja académica de algún otro Programa de Estudios de la USP; ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos; tener cuando menos 18 años cumplidos a la fecha de iniciación del programa; en el caso de los hombres, tener acreditado el servicio militar nacional; y no estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado para desarrollar actividades en el área de la seguridad pública.