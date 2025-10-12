Unison celebra 83 años con homenaje estudiantil y llamado a la renovación institucional

Con un mensaje que combinó orgullo, unidad y compromiso institucional, la Universidad de Sonora conmemoró su 83 aniversario en una ceremonia que reunió a autoridades, exrectores, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria. Durante el acto, se hizo entrega del Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria Estudiantil 2025 y se renovó el compromiso de fortalecer a la máxima casa de estudios del estado.

La celebración tuvo lugar en el Teatro Emiliana de Zubeldía, donde la rectora de la universidad, Dena María Camarena Gómez, agradeció la asistencia de universitarios e invitados especiales. Entre ellos estuvo Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura, quien acudió en representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Camarena Gómez dedicó unas palabras especiales a los exrectores, reconociendo su sabiduría al guiar la institución hasta la posición de prestigio que ocupa hoy. Además felicitó a los estudiantes galardonados, recordándoles que este reconocimiento implica un deber no sólo con ellos mismos y sus familias, sino con sus compañeros, pues los convierte en modelos dentro y fuera del campus.

EL VALOR DEL PREMIO A LA TRAYECTORIA ESTUDIANTIL 2025

Uno de los hitos de la ceremonia fue la entrega del Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria Estudiantil 2025, dirigido a 82 estudiantes de licenciatura que sobresalieron académicamente. De ese grupo, 51 provienen del campus Hermosillo; nueve de Caborca; otros nueve de Navojoa; cinco de Nogales; cinco de Cajeme; y tres de Santa Ana. Del total, 51 son mujeres y 31 hombres.

Teresita de Jesús Ozuna Ruiz, estudiante de Contaduría Pública en el campus Caborca, representó a los galardonados y manifestó que este reconocimiento simboliza "mucho más que un logro personal": refleja años de empeño, constancia y apoyos compartidos. Ozuna destacó que los retos, las noches de desvelo y las exigencias académicas han sido parte de su formación, junto con la presencia de sus compañeros, docentes y momentos que trascienden las aulas.

Invitó a mantener la pasión, la disciplina y la ética que los llevaron hasta aquí, recordando que ahora llevan con orgullo el nombre de la Universidad de Sonora, con la convicción de que "los búhos vuelan alto".

REFLEXIÓN SOBRE LA HISTORIA, IDENTIDAD Y RETOS INSTITUCIONALES

Durante el discurso, la rectora resaltó que la Universidad de Sonora no envejece, sino que se renueva con cada generación, añadiendo valor a su vida académica. La describió como la institución más grande del estado, además de ser el patrimonio ético y moral de la sociedad sonorense y un referente en el noroeste de México.

También atendió a los desafíos actuales, subrayando la importancia de enfrentar los obstáculos con unidad y dedicación, en beneficio tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad en general.

PARTICIPACIÓN DE EXRECTORES Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Al evento asistieron exrectores como Marco Antonio Valencia Arvizu, Jorge Luis Ibarra Mendívil, Heriberto Grijalva Monteverde, Enrique Fernando Velázquez Contreras y María Rita Plancarte Martínez, quienes celebraron la fortaleza institucional, la adaptabilidad histórica y el impacto social de la Universidad a lo largo de sus más de ocho décadas de existencia.

Resaltaron que la Unison se ha convertido en un referente académico y cultural más allá del estado, gracias a su apuesta por la excelencia, la innovación y la formación integral. Coincidieron en la necesidad de conservar la visión de quienes fundaron esta casa de estudios, así como de reforzar la investigación, la cultura y la vinculación con la sociedad.

Tras el aniversario de la institución, inclusive el mandatario de sonora, Alfonso Durazo dio su felicitación.

Felicito @SoyUnison por más de ocho décadas de historia, conocimiento y compromiso con el desarrollo de nuestro Estado.



Generación tras generación, su comunidad ha formado a las y los profesionistas que impulsan el progreso de Sonora y México. pic.twitter.com/vhZXEAUzyn — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 12, 2025

LOS ACORDES QUE CERRARON LA CELEBRACIÓN

La ceremonia incluyó presentaciones artísticas a cargo del Coro de Cámara de la Licenciatura en Música, bajo la dirección del maestro Héctor Acosta, con acompañamiento del maestro Tadeo Tapia Villaseñor al piano. Interpretaron "Habanera" de la ópera Don Gil de Alcalá de Manuel Penella, y el "Sexteto" de Lucía di Lammermoor de Gaetano Donizetti. Al finalizar, entonaron el Himno Universitario, cerrando el acto con un sentido de unión y tradición.

LISTA DE GALARDONADOS

A continuación, los 82 estudiantes reconocidos con el Premio a la Trayectoria Estudiantil 2025:

Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Sociales

Tadeo Monge Navarro (Psicología)

Gladis Maite Díaz Flores (Derecho)

Alexia Shirley Álvarez Nevárez (Educación)

Carlos Guadalupe Mendoza Hurtado (Trabajo Social)

Andrea Yitzel Bracamonte Arriquivez (Psicología)

Ana Carolina Galindo López (Derecho)

Ángel Eleazar Gutiérrez Fernández (Comunicación Organizacional)

José Emiliano Castillo Sánchez (Sociología)

Jesús Sergio Ortiz Quijada (Historia)

Anna Paula Rivera Islas (Educación)

Diana Morales Nieblas (Antropología)

Luis Enrique Melendrez Soto (Seguridad Pública)

José Antonio Villegas Torrecillas (Administración Pública)

Stefany Martínez Haro (Trabajo Social)

Ximena Guadalupe Anaya Alcaraz (Derecho)

Elizabeth Flores Cruz (Educación)

Francisco Justiniano Velasco Arellanes (Derecho)

Yessica Melina Félix Prado (Psicología)

Romina Pesqueira Martínez (Comunicación Organizacional)

Reyna Esmeralda Pérez Bojórquez (Derecho)

Cristo Jazmín Sánchez Ochoa (Administración)

Danitza Vianney Méndez Valencia (Educación)

Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Económicas y Administrativas

Imer Magdiel Sáenz Cortes (Administración)

Teresita de Jesús Ozuna Ruiz (Contaduría Pública)

(Contaduría Pública) Angélica Alejandra León Loroña (Negocios y Comercio Internacionales)

Ana Karen Corro Tabanico (Administración)

Valeria Amaya García (Negocios y Comercio Internacionales)

Yazmin Angélica Chávez Mendoza (Mercadotecnia)

José Carlos Colores Cano (Economía)

Ahily Fernanda Salazar Cabrera (Finanzas)

Eduardo Padilla Morales (Turismo)

Vivian Thaly Wilson Sánchez (Contaduría Pública)

Abigail Gandarilla Zárate (Contaduría Pública)

Nazaida Carolina Ontiveros Molinares (Administración)

Andrea Osmond Hernández (Administración)

Aline Yessenia Gautier Calderón (Negocios y Comercio Internacionales)

Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Biológicas y de Salud

Conrado Alexis Tirado Juárez (Químico Biólogo Clínico)

María Carolina Gámez Reyes (Psicología de la Salud)

Dayana Lizbeth Cervantes García (Enfermería)

Valeria Alejandra Sauceda Salinas (Ciencias Nutricionales)

Ramsés Rivera Guerrero (Químico Biólogo Clínico)

Eva Mayrela Velázquez Rivas (Medicina)

Paola Estefanía Bracamonte Morales (Med. Veterinario Zootecnista)

Carlos Adrián Madriles Valenzuela (Enfermería)

Diana Marian Valenzuela Cervantes (Biología)

Jaziel Guadalupe Espinoza Leal (Cultura Física y Deporte)

María Renee Blancarte Pérez (Químico Biólogo Clínico)

Vanessa Serrano Quihui (Ciencias Nutricionales)

Jake Eduardo Loaiza Espinoza (Odontología)

Cynthia Gabriela González Mange (Medicina)

Isabel Paz Higuera (Químico en Alimentos)

Carla Xitlali Leyva Aguirre (Ingeniero Agrónomo)

Danna Leticia Almada Bojórquez (Ciencias Genómicas)

Yaretzi Michel Ríos Díaz (Enfermería)

Claudia Sarahí Espinoza Rosas (Químico Biólogo Clínico)

Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería

Mario Alberto Oros Murrieta (Ingeniería Industrial y de Sistemas)

Alexei Jossué Villegas Méndez (Ingeniero Minero)

María Alejandra Aispuro Gracia (Ingeniería Industrial y de Sistemas)

Daniela Patricia de la Vega Silva (Ingeniería Biomédica)

Diego Federico Gutiérrez (Ingeniería Química)

Laura Sofía Thomson Martínez (Ingeniería Civil)

Octavio Zenil López (Ingeniería en Sistemas de Información)

José Eduardo Camez Pérez (Ingeniería en Mecatrónica)

Raquel Cruz Heras (Ingeniería en Materiales)

José Mario Zamorano Voguel (Ingeniería en Energías Renovables)

Omar López Olivares (Ingeniería en Mecatrónica)

Karen Gissel Cázares Verdugo (Ingeniería Civil)

Facultad Interdisciplinaria de Humanidades y Artes

María Paula Rico Peralta (Literaturas Hispánicas)

María Fabiola Zavala Amador (Artes Plásticas)

Karen Andrea Fernández Encinas (Arquitectura)

Melany Sofía Castro Gómez (Diseño Gráfico)

Fernanda García Camargo (Artes Escénicas)

Yuliana María Martínez Grave (Enseñanza del Inglés)

Yunuen Olguin Contreras (Lingüística)

Jesús Fernando Licea Martínez (Música)

Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Exactas y Naturales