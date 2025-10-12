Lluvias intensas continúan en Sonora: ¿Se suspenden actividades mañana lunes?

Las lluvias no cesan en Sonora. Tras la presencia del ciclón tropical "Raymond", se han registrado fuertes precipitaciones en diversas regiones del estado, con acumulados significativos. A pesar del fuerte impacto, hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni pérdidas humanas.

Desde el inicio del fenómeno meteorológico, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil y en colaboración con instancias municipales, estatales y federales, ha mantenido una vigilancia permanente, implementando acciones preventivas y operativas que han permitido mitigar los riesgos.

Uno de los aciertos más relevantes ha sido la activación oportuna del Comité de Operaciones de Emergencia, así como la suspensión preventiva de eventos públicos y la reducción de la movilidad en tramos carreteros, lo cual contribuyó a reducir posibles incidentes mayores.

SE ATIENDEN REPORTES EN DIVERSOS MUNICIPIOS

En distintos municipios como Guaymas, Cajeme, Empalme, Etchojoa, San Javier, Suaqui Grande, Tecoripa y Hermosillo, se atendieron más de 70 reportes relacionados con afectaciones menores. Entre los incidentes destacan vehículos varados, cortes de energía eléctrica, colapso parcial de drenajes, caída de árboles, acumulación de agua en vialidades y dos desprendimientos de roca en caminos estatales. También se reportó el cierre temporal de una carretera.

De forma preventiva, se han trasladado a 16 personas a refugios temporales: 15 de ellas en Empalme y una en Guaymas. Todas se encuentran fuera de peligro.

Las labores de limpieza y desazolve en cauces naturales, ríos y canales —llevadas a cabo de forma anticipada— fueron clave para evitar inundaciones mayores. Estas acciones fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre Protección Civil, cuerpos de emergencia, Bomberos y elementos de seguridad.

¿SE SUSPENDEN ACTIVIDADES MAÑANA LUNES?

El pronóstico meteorológico señala que este domingo continuarán las lluvias intensas, con posibles acumulaciones de hasta 150 mm en varias regiones. Se espera una disminución significativa en la intensidad de las lluvias a partir del lunes, por lo que, hasta ahora, no se contempla la suspensión de clases ni de actividades laborales para el inicio de semana.

RECOMENDACIONES CLAVE ANTE LAS LLUVIAS INTENSAS