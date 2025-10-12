Clima en Sonora hoy, 12 de octubre: Lluvias fuertes y torrenciales; conoce el pronóstico para tu ciudad

La Coordinación Estatal de Protección Civil, de acuerdo con el análisis de los datos meteorológicos y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de los Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este domingo 12 de octubre.

La dependencia destacó que se mantiene una situación climática inestable en gran parte del estado debido a la interacción de los remanentes de la baja presión "Raymond" con el frente frío número 6.

Estas condiciones propiciarán cielos mayormente nublados y lluvias muy fuertes a torrenciales, con acumulaciones estimadas entre 50 a 150 mm durante todo el día, especialmente en las regiones centro, sur y oriente del estado. Solo algunos municipios del noroeste podrían mantenerse con baja probabilidad de lluvia.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : Temperatura mínima de 24°C y máxima de 27°C. Humedad relativa del 95%. Vientos de hasta 10 km/h con rachas de 65 km/h. Cielos mayormente nublados y 90% de probabilidad de precipitación .

: de 24°C y máxima de 27°C. Humedad relativa del 95%. Vientos de hasta 10 km/h con rachas de 65 km/h. Cielos mayormente nublados y 90% de . Ciudad Obregón : Mínima de 24°C y máxima de 28°C. Humedad del 95%. Vientos con rachas de hasta 70 km/h . Cielos mayormente nublados con 95% de probabilidad de lluvia .

: Mínima de 24°C y máxima de 28°C. Humedad del 95%. Vientos con . Cielos mayormente nublados con 95% de . Nogales : Mínima de 17°C y máxima de 23°C. Humedad del 85%. Rachas de viento de hasta 60 km/h. Cielos nublados y 80% de probabilidad de lluvia .

: Mínima de 17°C y máxima de 23°C. Humedad del 85%. de hasta 60 km/h. Cielos nublados y 80% de . San Luis Río Colorado: Mínima de 21°C y máxima de 34°C. Humedad del 50%. Vientos de 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados y solo 10% de probabilidad de lluvia.

Navojoa : Mínima de 24°C y máxima de 28°C. Humedad del 85%. Vientos con rachas de 50 km/h . Cielos nublados con 95% de probabilidad de precipitaciones .

: Mínima de 24°C y máxima de 28°C. Humedad del 85%. Vientos con . Cielos nublados con 95% de . Agua Prieta : Mínima de 17°C y máxima de 21°C. Humedad del 90%. Rachas de viento de hasta 40 km/h. Cielos mayormente nublados y 70% de probabilidad de lluvia .

: Mínima de 17°C y máxima de 21°C. Humedad del 90%. de hasta 40 km/h. Cielos mayormente nublados y 70% de . Guaymas: Mínima de 26°C y máxima de 28°C. Humedad del 95%. Vientos con rachas de hasta 60 km/h. Cielos mayormente nublados y 95% de probabilidad de lluvia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar precauciones ante la posibilidad de encharcamientos, deslaves, caída de árboles o interrupciones en el suministro eléctrico. Se recomienda evitar cruzar arroyos o zonas inundadas y estar atentos a los avisos que emitan las autoridades municipales y estatales.