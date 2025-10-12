  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 12 de octubre: Lluvias fuertes y torrenciales; conoce el pronóstico para tu ciudad

Los remanentes de la baja presión "Raymond" con el frente frío número 6 provocarán precipitaciones en la mayor parte del estado

Oct. 12, 2025
Se pronostican fuertes lluvias este domingo.
La Coordinación Estatal de Protección Civil, de acuerdo con el análisis de los datos meteorológicos y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de los Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este domingo 12 de octubre.

La dependencia destacó que se mantiene una situación climática inestable en gran parte del estado debido a la interacción de los remanentes de la baja presión "Raymond" con el frente frío número 6.

Estas condiciones propiciarán cielos mayormente nublados y lluvias muy fuertes a torrenciales, con acumulaciones estimadas entre 50 a 150 mm durante todo el día, especialmente en las regiones centro, sur y oriente del estado. Solo algunos municipios del noroeste podrían mantenerse con baja probabilidad de lluvia.

imagen-cuerpo

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: Temperatura mínima de 24°C y máxima de 27°C. Humedad relativa del 95%. Vientos de hasta 10 km/h con rachas de 65 km/h. Cielos mayormente nublados y 90% de probabilidad de precipitación.
  • Ciudad Obregón: Mínima de 24°C y máxima de 28°C. Humedad del 95%. Vientos con rachas de hasta 70 km/h. Cielos mayormente nublados con 95% de probabilidad de lluvia.
  • Nogales: Mínima de 17°C y máxima de 23°C. Humedad del 85%. Rachas de viento de hasta 60 km/h. Cielos nublados y 80% de probabilidad de lluvia.
  • San Luis Río Colorado: Mínima de 21°C y máxima de 34°C. Humedad del 50%. Vientos de 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados y solo 10% de probabilidad de lluvia.
imagen-cuerpo
  • Navojoa: Mínima de 24°C y máxima de 28°C. Humedad del 85%. Vientos con rachas de 50 km/h. Cielos nublados con 95% de probabilidad de precipitaciones.
  • Agua Prieta: Mínima de 17°C y máxima de 21°C. Humedad del 90%. Rachas de viento de hasta 40 km/h. Cielos mayormente nublados y 70% de probabilidad de lluvia.
  • Guaymas: Mínima de 26°C y máxima de 28°C. Humedad del 95%. Vientos con rachas de hasta 60 km/h. Cielos mayormente nublados y 95% de probabilidad de lluvia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar precauciones ante la posibilidad de encharcamientos, deslaves, caída de árboles o interrupciones en el suministro eléctrico. Se recomienda evitar cruzar arroyos o zonas inundadas y estar atentos a los avisos que emitan las autoridades municipales y estatales.

Ofelia Fierros
Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


