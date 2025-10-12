Refuerzan alerta ante "Raymond"

El Ayuntamiento de Huatabampo, a través del Consejo Municipal de Protección Civil, reforzó su estrategia de vigilancia, alertamiento y respuesta ante la tormenta tropical "Raymond", cuyos efectos más fuertes se esperan para este domingo.

En reunión presidida por el alcalde Alberto Vázquez Valencia, el titular de Protección Civil, Manuel Antonio Yocupicio Yin, informó que los pronósticos son de lluvias intensas de entre 100 y 150 milímetros acumulados, desde el 11 al 13 de octubre, por lo que exhortó a extremar precauciones.

Detalló que se implementó un operativo especial, que involucra a cientos de elementos de diversas dependencias y una gran cantidad de maquinaria pesada, para evitar situaciones de riesgo en la ciudadanía.

Detalló que de Seguridad Pública se desplegaron 201 agentes, con 19 unidades y 8 motocicletas; del Cuerpo de Bomberos, 24; de Cruz Roja, 15 paramédicos; y del IMSS Bienestar, 470 elementos que estarán listos ante cualquier contingencia.

Por su parte, Vázquez Valencia destacó que para salvaguardar la integridad de los habitantes de Huatabampo, se trabajará de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua y el Distrito de Riego del Río Mayo 038.

"Tenemos el apoyo total de estas dependencias con su maquinaria y, además, con la que tenemos en Obras Públicas del Ayuntamiento", agregó.

Informó que, entre otras medidas preventivas, fue cerrado el Puerto de Yavaros para cualquier tipo de embarcación y se activaron 32 albergues en el Municipio.

El alcalde invitó a los ciudadanos a estar atentos a los comunicados oficiales del Gobierno Municipal y del Gobierno del Estado.

"Ante cualquier situación de riesgo, hay que marcar al número de emergencia 9-1-1": Alberto Vázquez