Despliegan cuerpos de emergencia por "Raymond"

El despliegue de más de 6 mil 200 elementos de fuerza de los tres niveles de Gobierno, así como 686 vehículos de primera respuesta, 313 unidades de rescate y más de 300 ambulancias, fue instruido por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el propósito de salvaguardar la integridad de la población ante la cercanía del fenómeno meteorológico "Raymond".

Además, se mantiene en sesión permanente el Comité de Operación de Emergencia (COE) para monitorear las posibles lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado durante este fin de semana.

Se espera que las lluvias sean intensas y generalizadas en Sonora, debido a que los desprendimientos nubosos de "Raymond" se combinan con un frente frío; por ello, Conagua prevé acumulados de precipitación elevados.

Durante la sesión encabezada por el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, en coordinación con representantes de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Cruz Roja, Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil Sonora, así como diversas dependencias de los tres niveles de Gobierno, y en la que participaron el secretario de Educación, Froylán Gámez Gamboa; la titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Alejandra Castro, y el coordinador de Protección Civil estatal, Armando Castañeda, se informó que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, para este domingo las áreas de atención prioritaria corresponden al Río Sonora y las zonas serranas (Alta y Baja).

En tanto que las de mayor riesgo durante el sábado fueron los municipios de Caborca, Magdalena, Pitiquito, Trincheras, Ímuris, Santa Ana, Oquitoa, Átil, Tubutama y Altar, así como Guaymas, Empalme, San Ignacio, Bácum, Huatabampo, Etchojoa y Bahía de Kino.

Por lo que el llamado a la prevención se mantiene, suspendiendo actividades deportivas y recreativas durante este fin de semana, debido al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que prevé lluvias con acumulados totales de entre 150 y 250 milímetros.

Hay 144 refugios temporales en el Estado, listos para recibir a quien lo requiera y cuya ubicación puede ser consultada en el siguiente enlace: Lista de Refugios Temporales en Sonora

Las autoridades alertaron sobre la posibilidad de deslaves en tramos carreteros del norte del Estado, en la Región del Río Sonora y en la zona serrana alta del territorio estatal, por lo que el llamado a la población es a no desplazarse por carreteras en la medida de lo posible.

También se exhorta a atender los llamados de las Capitanías de Puerto sobre cierres a la navegación en cada región.

Actualmente, la Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene la Alerta Azul para 14 municipios del centro y sur de Sonora, ante la proximidad del ciclón tropical: Álamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto.

La Alerta Azul se utiliza para llamar a la población a mantenerse informada por fuentes oficiales cuando el peligro aún es mínimo; es el primer nivel de alertamiento.

RECOMENDACIONES ANTE LLUVIAS Y TORMENTAS:

Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas.

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos.

Revisar y mantener limpios los desagües del hogar.

No tirar basura en las calles, ya que puede obstruir alcantarillas y provocar inundaciones.

No ingresar al mar si se presenta marejada alta o condiciones peligrosas.

Seguir las recomendaciones de la Capitanía de Puerto en caso de oleaje elevado o vientos fuertes.

Se invita a la población a marcar a la línea 9-1-1 en caso de que su hogar esté en riesgo, para ser dirigida al refugio temporal más cercano