Navojoa refuerza medidas preventivas y activa albergues ante lluvias por tormenta tropical “Raymond”

Como parte de las acciones preventivas ante la cercanía y efectos de la tormenta tropical “Raymond”, el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) de Navojoa declaró este sábado sesión permanente y activó un plan de respuesta que incluye la apertura de ocho albergues temporales, tanto en zonas rurales como urbanas, con el objetivo de brindar resguardo a la población que pudiera verse afectada por las intensas lluvias previstas para este fin de semana.

De acuerdo con los reportes meteorológicos oficiales, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 50 y 75 milímetros, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora.

Las primeras lluvias comenzaron a sentirse durante la mañana de este sábado, pero el temporal se intensificará durante la noche y madrugada del domingo, con posibilidades de extenderse hasta el próximo lunes, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

OCHO ALBERGUES LISTOS PARA RECIBIR A FAMILIAS

Los espacios habilitados como refugios temporales son: el Gimnasio Municipal; la Escuela Primaria “Aquiles Serdán”, en Tesia; la Telesecundaria 103, en Rosales; el Albergue del DIF-Club de Leones; el plantel Cecytes de Chirajobampo, en Bacabachi; la Casa Escolar de la Niñez Indígena en Masiaca; la Secundaria Técnica Agropecuaria 45 de San Ignacio Cohuirimpo; y la Telesecundaria número 1, en Fundición.

Cada uno de estos puntos cuenta con apoyo logístico y operativo para atender a las personas que necesiten resguardo, principalmente en comunidades que suelen presentar afectaciones durante fenómenos meteorológicos.

DEPENDENCIAS COORDINADAS PARA ATENDER CONTINGENCIAS

La reunión de trabajo fue encabezada por Rafael Rodríguez Sánchez, secretario del Ayuntamiento, en representación del alcalde Jorge Alberto Elías Retes, acompañado por el secretario técnico de Protección Civil, Jesús Edmundo Valdez Reyes.

Durante la sesión se conformaron cuadrillas integradas por personal de diversas dependencias municipales y cuerpos de auxilio, entre ellos SIUE, Oomapasn, DIF, Servicios Públicos, Bomberos y Seguridad Pública, con la instrucción de atender de manera prioritaria las zonas de mayor vulnerabilidad, como las comisarías de Masiaca y Bacabachi.

Jesús Edmundo Valdez subrayó que, aunque el pronóstico no contempla un escenario extremo, las lluvias podrían representar un riesgo significativo para familias que habitan en viviendas con infraestructura frágil. “La prioridad es salvaguardar la integridad física de la población y prevenir situaciones de emergencia mayores”, puntualizó.

LLAMADO A LA POBLACIÓN

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del COE, Protección Civil y el Ayuntamiento, así como evitar transitar por zonas inundables o cauces naturales durante el temporal.

También recordaron que, en caso de requerir apoyo o traslado a un albergue, la población puede comunicarse a los números de emergencia para recibir asistencia inmediata.

“Estamos preparados para actuar con oportunidad. Pedimos a las familias tomar precauciones y no exponerse a riesgos innecesarios”, señaló Rodríguez Sánchez.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Navojoa busca fortalecer la respuesta ante posibles afectaciones derivadas de “Raymond” y proteger a las familias que viven en zonas de riesgo, priorizando la prevención y la seguridad comunitaria.