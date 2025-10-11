  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy 11 de octubre: Lluvias en todo el Estado por "Raymond"

La combinación de este sistema tropical con las bandas de "Priscilla" y el frente frío generará condiciones propicias para precipitaciones abundantes

Oct. 11, 2025
Con base en el análisis de información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este sábado 11 de octubre.

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), alerta que para este día se intensificarán los efectos de los desprendimientos nubosos asociados a los sistemas tropicales "Priscilla" y "Raymond", por lo que se espera un clima inestable con lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del estado.

Durante la mañana este sábado, las extensas bandas nubosas generadas por "Priscilla" provocarán cielo medio nublado y lloviznas ligeras en zonas del centro, norte y noroeste de Sonora.

Conforme avance el día, "Raymond", cuya trayectoria se dirige hacia el noroeste del país, acentuará la inestabilidad; se anticipan precipitaciones fuertes a muy fuertes, especialmente en regiones costeras y surorientales.

Se han identificado áreas con acumulados puntuales mayores a 100 mm para este sábado, municipios como Caborca, Magdalena, Pitiquito, Trincheras, Ímuris, Santa Ana, Oquitoa, Átil, Tubutama y Altar; así como Guaymas, Empalme, San Ignacio, Bácum, Huatabampo, Etchojoa y Bahía de Kino.

Además de la lluvia, se prevé un notable aumento en la velocidad del viento. En la línea costera sur del estado podrían registrarse ráfagas de 70 a 90 km/h y oleaje entre 3 y 5 metros, lo que representa riesgo para comunidades pesqueras y marítimas.

Un frente frío se aproximará a la frontera noroeste de Sonora, reforzando las condiciones inestables y provocando un descenso de temperaturas, sobre todo por las mañanas, especialmente en zonas elevadas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: Amaneció con 24 °C y 65 % de humedad relativa. Se espera una máxima de 33 °C, vientos promedio de 10 km/h con rachas de hasta 65 km/h, cielos mayormente nublados y 90 % de probabilidad de lluvia.
  • Ciudad Obregón: Mínima de 25°C, humedad del 90% y máxima de 32°C. Vientos de 10 km/h con rachas de 70 km/h y 90% de probabilidad de precipitación.
  • Nogales: Mínima de 17°C, humedad del 80 % y máxima de 27°C. Rachas de 60 km/h y 80% de probabilidad de lluvia.
  • San Luis Río Colorado: Mínima de 22°C, humedad del 90% y máxima de 34°C. Rachas de 40 km/h y 30% de probabilidad de lluvia, con cielos parcialmente nublados.
  • Navojoa: Mínima de 25°C, humedad del 85% y máxima de 32°C. Rachas de 70 km/h y 80% de probabilidad de precipitación.
  • Agua Prieta: Mínima de 19°C, humedad del 55% y máxima de 27°C. Rachas de 40 km/h y 80% de probabilidad de lluvia.
  • Guaymas: Mínima de 26°C, humedad del 75% y máxima de 31°C. Rachas de 60 km/h y 90% de probabilidad de precipitación.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL POR LLUVIAS EN SONORA

  • Evita transitar por zonas inundables: Las lluvias intensas pueden generar corrientes peligrosas, especialmente en arroyos y bajos.
  • Precaución en la costa: Con oleaje de 3 a 5 m y vientos fuertes, las actividades marítimas pueden volverse de alto riesgo.
  • Refugios listos: En comunidades vulnerables, se instalan los albergues.
  • Vigila el pronóstico actualizado: Las condiciones pueden cambiar con rapidez, según la evolución de los sistemas tropicales.
  • Cuidado con ráfagas de viento: Pueden venir acompañadas de caída de ramas, cortes de energía o riesgos estructurales en edificaciones ligeras.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


