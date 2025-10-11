Anuncian programa para regularizar motos

Fue presentado en Álamos el Programa de Atención y Seguridad para Operadores (PASO), dirigido a quienes conducen motocicletas, con el objetivo de regularizar el tránsito de motos y fomentar la seguridad vial en el municipio, una medida planeada por autoridades municipales, Seguridad Pública, representantes del sector educativo y Protección Civil.

En una reunión previa, los representantes dialogaron sobre la preocupación que ha generado el uso de motocicletas en Álamos, debido a la circulación a exceso de velocidad y los riesgos que implica.

Ahí se presentaron propuestas enfocadas en la prevención y concientización, en el que se acordaron campañas informativas, operativos de revisión, el uso obligatorio del casco y el reforzamiento de la educación vial, especialmente entre jóvenes.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

El presidente municipal, Samuel Borbón Lara, presentó el programa durante su visita al Colegio de Bachilleres Plantel Álamos, en donde dialogó con las y los jóvenes sobre la importancia del uso del casco, la responsabilidad al conducir y la prevención de accidentes.

Describió que los lineamientos del programa PASO, serán dados a conocer próximamente, y será una herramienta que apoyará en la seguridad y el bienestar de familias.

Cabe destacar que Álamos, también se ha convertido en un municipio en foco rojo por el descontrol generado a causa de las motocicletas, que en muchas ocasiones son tripuladas a exceso de velocidad, lo que ha elevado el registro de accidentes viales.