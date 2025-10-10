Navojoa espera lluvias de hasta 100 milímetros este fin de semana

Hasta 100 milímetros en acumulados por lluvias, podría registrarse en Navojoa durante este fin de semana, al haber condiciones para precipitaciones fuertes por la tormenta tropical Raymond, para lo cual el Consejo Municipal de Protección Civil ya se encuentra alerta para habilitar albergues y atender zonas de riesgo, informó Edmundo Valdez Reyes.

El coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, dio a conocer que se espera para el domingo en la madrugada los primeros efectos para la región, lo cual, si bien, no se considera una situación de alarma o alto riesgo, consideró que vale la pena prevenir.

"Si bien no es un fenómeno que venga directo para Navojoa, sus efectos nos podría dejar bastante lluvia, el Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Estatal de Protección Civil están considerando que se tengan lluvias de hasta 100 milímetros para la región", abundó.

Aseguró que por parte el Consejo Municipal de Protección Civil, se han designado albergues y refugios temporales para auxiliar a la población en caso de requerirse, los cuales sería el Cecytes de Bacabachi, la Tecnica #54; en Masica la Casa de la Niñez Indígena, para San Ignacio, la secundaria 45, mientras que para el oriente de la ciudad será la UPN y el Gimnasio Municipal para familias del poniente y el centro.

"Es un buen momento para revisar las coladeras pluviales de las viviendas, para revisar si un árbol representa riesgo y poder poderlo, tomar las precauciones que consideremos pertinentes", detalló.

Por último, sugirió a la población estar atentos a los comunicados oficiales durante estos días, evitando caer en la desinformación y apegarse a las recomendaciones.