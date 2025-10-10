Vuelve Yavaros a la actividad portuaria

Tras mejorar de momento las condiciones climatológicas, la Capitanía de Yavaros autorizó la reapertura del Puerto, que permaneció cerrado durante un día a todo tipo de embarcaciones.

Ramón Valenzuela Ruelas, presidente de la Cooperativa Loma Parda, informó que, de acuerdo con avisos de la Secretaría de Marina, se pronostican lluvias y vientos fuertes este fin de semana, por efectos de la tormenta tropical "Priscilla".

Por ello, dijo, el Puerto podría cerrarse otra vez en las próximas horas, como medida preventiva y de salvaguarda de la integridad de los trabajadores del mar.

"Este jueves estuvo muy soleado, sin vientos, por lo que tanto pangas como barcos salieron a trabajar, pero pues ya sabemos cómo son estas cuestiones climatológicas, muy cambiantes, por lo que hay que estar muy pendientes", señaló.

Valenzuela Ruelas indicó que en los últimos días estuvieron sacando unos ocho kilos por panga, lo que "prácticamente no sale ni para la gasolina, pero tenemos que seguir adelante, con la esperanza de que nos vaya mejor".

"Ojalá que el clima esté tranquilo estos días, para que nuestra actividad no se vea interrumpida, ya que de por sí la estamos pasando muy mal con las bajas capturas de camarón; así que, si paramos, pues peor":

Ramón Valenzuela