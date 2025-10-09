Marchan en Álamos contra el maltrato animal

Para concientizar a la población y poner fin a los casos de maltrato animal que se siguen presentando en el Municipio, la Fundación Álamos Dog encabezó una manifestación, con la idea de generar un cambio entre la sociedad, llevando pancartas y el mensaje de "No a la Violencia".

Judith Zavala, quien es representante de la Fundación, informó que en lo que fue la tercera edición de la marcha contra el maltrato animal, se trasladaron por las calles de Álamos para invitar a la población a priorizar los derechos de los animales.

"Fuimos pocos, pero con voz fuerte, pudimos confirmar que poco a poco la gente se está sumando, aunque ha sido una tarea difícil, seguimos poniendo nuestro granito de arena, no dejamos de organizar campañas de esterilización y al paso de todo este tiempo creo se ha notado", aseguró.

Parte de la consigna de esta marcha, fue el pedir una mayor vigilancia y sanciones contra la explotación y la crueldad hacia los animales, con castigos justos a los agresores.

Para llevar a cabo esta marcha, mencionó que se contó con el apoyo de Bomberos y Seguridad Pública, quienes no solo apoyaron con el resguardo de los participantes, sino con la proyección del mensaje.

"Esto es para seguir siendo más solidarios con cada animalito, ellos sienten y nos dan su amor incondicional, y lo justo es que apoyemos a que tengan una mejor vida", enfatizó.

No obstante, relató que seguirán con las actividades para procurar el cuidado de las mascotas, promoviendo la esterilización y la vacunación, llevando el mensaje a toda la población.