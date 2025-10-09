Ejidos del sur de Sonora exigen más agua

Representantes de 26 ejidos del norte de Navojoa, así como de Etchojoa y Benito Juárez, acudirán este viernes al Distrito de Riego del Río Yaqui, para demandar más volúmenes de agua en el ciclo agrícola 2025-2026.

Balvanero Fuentes Cuén, ejidatario de Pueblo Mayo, afirmó que el sector social enfrenta una situación bastante crítica, lo que debe ser considerado por las autoridades del ramo.

"En la distribución del agua de riego no debe aplicarse el mismo criterio para quienes tienen cien hectáreas y quienes tienen diez o menos", señaló.

Precisó que la petición es que el Distrito del Yaqui, que es al que pertenecen, les entregue la dotación para toda la superficie y no solamente para el 50 por ciento.

"Nos han dicho que nos van a dar agua para dos o tres hectáreas, pero ¿de qué nos sirve eso?", cuestionó.

"Para los que tenemos menos de diez hectáreas, queremos que se nos dé agua para toda el área; eso sería justo", añadió.

Fuentes Cuén mencionó que en la reunión con directivos del Distrito de Riego estarán, además de ejidatarios de Pueblo Mayo, de División del Norte, Lázaro Cárdenas, Genovevo de la O, Agustín Melgar, Bacame, Pesqueira, Buaysiacobe, entre otros.

Dijo que, en caso de no obtener una respuesta positiva, acudirán a Hermosillo para hablar con el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

"Ya tenemos dos años que no sembramos y no nos dieron una compensación, por lo menos de 30 ó 40 mil pesos, para sobrellevar la situación, pagar la luz, el agua, los gastos de las escuelas", manifestó.

Reconoció que el agua de riego "es muy peleada, muy codiciada, pero a nosotros nos dan muy poquita, ya que todo el tiempo quieren limitarnos y no es posible seguir con esto".

Además, señaló que las autoridades deben valorar el hecho de que, al haber agua y siembras en las zonas ejidales mencionadas, "se fortalecen las comunidades, los pueblos, hay trabajo para mucha gente y sectores".