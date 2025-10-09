Sonora se prepara para la llegada dos ciclones tropicales

Por las precipitaciones pluviales que se esperan principalmente los días sábado y domingo en Sonora, la Coordinación Estatal de Protección Civil, formó el Comité de Operaciones de Emergencia compuesto para auxiliar a la población en caso de ser necesario, y el cual contará con seis mil 280 elementos.

Este comité, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, convocó a los tres niveles de gobierno para estar alertas de la seguridad de las familias en unidad con el cuerpo de bomberos, socorristas, rescatistas, el ejército militar, la marina de México, la Guardia Nacional, y elementos de seguridad locales.

La urgencia de trabajar de manera coordinada, es derivado de la presencia de los ciclones tropicales Raymond y Priscila en el océano Pacífico, con la probabilidad de que traigan lluvias que acumulen entre 75 y 150 milímetros en diversos municipios del estado.

"No se prevé que el ciclón impacte de manera directa en el Estado; sin embargo, las lluvias que se presentarían serían ocasionadas por las bandas nubosas asociadas a estos sistemas tropicales", especificó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

También detalló que en Sonora se generará un aumento en la velocidad del viento, con rachas de entre 70 y 90 km/h sobre la línea costera, así como oleaje de 3 a 5 metros en municipios costeros y comunidades pesqueras.

Asimismo, indicaron que serán movilizados 40 elementos de Protección Civil a Guaymas, San Luis Río Colorado, Bahía de Kino y Agua Prieta, y que, de acuerdo con el progreso de estos fenómenos naturales principalmente en sábado y domingo, se contemplará el suspender actividades escolares para el día lunes 13 de octubre.

RECOMENDACIONES ANTE LLUVIAS Y TORMENTAS:

- Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas.

- Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos.

- Revisar y mantener limpios los desagües del hogar.

- No tirar basura en las calles, ya que puede obstruir alcantarillas y provocar inundaciones.

- No ingresar al mar si se presenta marejada alta o condiciones peligrosas.

- Ante cualquier emergencia, marcar de inmediato a la línea telefónica 9-1-1.