Staus pide evidencias de deficiencias del Isssteson

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), convocó a sus agremiados a que preparen las evidencias de problemas o deficiencias que hayan pasado en alguna de sus atenciones dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), las cuales se pondrán en evidencia en la próxima manifestación.

Cuauhtémoc Nieblas Cota, dirigente del Staus, informó que los agremiados tendrán hasta el lunes 13 de octubre para poder enviar a través de los delegados o subdelegados cada uno de los casos, para entregarlos en el instituto previo a la manifestación que se llevará cabo el miércoles 15 de este mes.

"La información debe de ser lo más detallada posible con los datos del académico o académica afectada, el problema que se presentó con el servicio, por ejemplo, no se consigue cita con médico especialista o la cita está muy alejada en el tiempo, no se surtieron todos los medicamentos recetados, o si no le ha programado una cirugía, etcétera, la fecha y el lugar", explicó Nieblas Cota.

Detalló que esta información servirá para elaborar un listado de casos y problemáticas que se enviará por oficio a la dirección del instituto. "Esta información se entregará con anticipación a la manifestación que se realizará enfrente de las oficinas del Isssteson el miércoles 15 de octubre por acuerdo de reunión del consejo general de delegados".

Estas acciones formarán parte de las demandas que ha realizado el Staus a la Universidad de Sonora a quien le ha solicitado mejor atención médica para cada uno de sus agremiados, tema que ya se ha expuesto en el contrato colectivo que también se está solicitando que sea revisado y se genere un compromiso.

Asimismo, el Staus ha invitado a sus compañeros del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) a que se sumen a la lucha que están retomando a cuatro meses de haber pasado por un cambio de administración