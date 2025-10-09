Tren embiste a dompe en Etchojoa: impactante accidente deja daños severos

Pérdidas totales de una de las unidades dejó la colisión entre el tren de carga con un dompe a la altura del municipio de Etchojoa, en un hecho suscitado esta mañana a las 9:30 horas, el cual, por fortuna, no dejó lesionados de gravedad.

El impacto se habría originado luego de que el conductor del dompe no tomara las debidas precauciones al intentar cruzar las vías, a la altura del Centro de Usos Múltiples (CUM), informó Reinaldo Amarillas Meza, comandante de Bomberos.

Pese al alarmante impacto que se registró, el conductor logró salir ileso, sin ningún tipo de lesión, en tanto, la unidad terminó por ser arrastrada algunos metros.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Etchojoa, Policía Municipal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Protección Civil y Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron las labores correspondientes y aseguraron la zona.

No obstante, resaltaron el llamado a los conductores a extremar precauciones al cruzar vías ferroviarias, respetando la señalización y evitando distracciones que puedan poner en riesgo la vida.

Aunque no son accidentes habituales, el paso del tren sí llega a representar cierto peligro para los conductores.