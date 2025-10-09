¿Nuevo ataque cibernético en Sonora? Vulneran portal del IPPE

Un nuevo incidente de seguridad informática ha afectado al Gobierno de Sonora: el sitio web del Sistema de Registro y Seguimiento de Solicitudes de Proyectos de Infraestructura y Equipamiento Urbano (IPPE) fue vulnerado mediante un ataque defacement, informó el periodista Ignacio Gómez Villaseñor.

Los usuarios que intentaron ingresar al sitio afectado podían observar un mensaje de los atacantes sobre las vulnerabilidades en el sistema:

"Hola, administrador, no te preocupes. Tus datos y toda tu información están a salvo con nosotros. Sigue mejorando tu seguridad o esto volverá a suceder".

VULNERAN PORTAL DEL IPPE

De acuerdo con Gómez Villaseñor, el responsable del ataque es un actor malicioso identificado como Marssepe, quien se presenta como líder del grupo denominado "Sociedad Privada 157". Este mismo grupo fue señalado en julio pasado por filtrar datos privados de estudiantes de una primaria en Nogales, Sonora.

?? | CIBERATAQUE AL GOBIERNO DE SONORA



Parece que esto no tiene fin. Continúan llegando reportes de nuevas vulneraciones y no se observa ningún tipo de contención.



Esta vez, el ataque fue contra el Sistema de Registro y Seguimiento de Solicitudes de Proyectos de Infraestructura... pic.twitter.com/4vombF9Yv7 — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) October 9, 2025

El periodista recomendó a las autoridades estatales invertir en ciberseguridad para evitar que actores maliciosos continúen afectando sistemas gubernamentales.

El defacement es un tipo de ataque que altera la apariencia visual de un sitio web, generalmente con el fin de enviar mensajes o evidenciar fallas en la infraestructura digital, sin implicar necesariamente el robo de información.

El ataque contra el IPPE se suma a una serie de incidentes recientes que han puesto en evidencia la vulnerabilidad de sistemas digitales gubernamentales en el país. Los expertos en ciberseguridad advierten que este tipo de ataques, aunque en este caso no implica el robo directo de información, pueden afectar la confianza de los ciudadanos en los servicios digitales estatales y poner en riesgo datos sensibles en otros escenarios.

Hasta el momento, las autoridades de Sonora no han emitido un posicionamiento oficial, y el portal del IPPE permanece inaccesible.

Con este nuevo incidente, se intensifica la preocupación por la seguridad digital de las plataformas gubernamentales en el estado, en medio de una creciente ola de ataques y filtraciones que afectan a distintas instituciones en México.