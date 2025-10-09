Cierra “Priscilla” Yavaros

El puerto de Yavaros fue cerrado a todo tipo de embarcaciones menores, como medida preventiva ante efectos de la tormenta tropical “Priscilla”, que se encontraba este miércoles a más de 300 kilómetros al oeste-suroeste de Baja California Sur.

Ricardo Daniel Canto Rodríguez, titular de la Capitanía de Puerto, informó que, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Marina, las extensas bandas nubosas del citado fenómeno meteorológico podrían provocar lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje.

Dijo que la dependencia estará muy pendiente de la evolución de la tormenta y emitirá los avisos correspondientes, ya que siempre se pone por encima de todo el objetivo de salvaguardar la vida de los trabajadores del mar.

Por otra parte, el capitán hizo un llamado a los pescadores del sur de Sonora a que no se dejen engañar por algunos individuos que, haciéndose pasar por personal de la Capitanía, cobran dinero por permitirles la entrada al Puerto.

“Estos son actos indebidos de personas que buscan pasarse de vivos. Hay que estar muy pendientes y no dejarse engañar por esa gente. Ya hemos tenido reportes y también reforzaremos la inspección y vigilancia”, agregó Canto Rodríguez.

Indicó que los trabajadores de la dependencia portan chalecos color naranja con la debida identificación, además de que, en la mayoría de las ocasiones, los empleados traen una camioneta de la Capitanía de Puerto.

“Hay que tener presente que estamos todavía en temporada de ciclones y huracanes, y por ello mantener mucha prevención”

Ricardo Canto