Apoyará Fundación Shriners a niños de Navojoa

El sistema DIF Navojoa logró un acercamiento con la Fundación Shriners, una organización internacional sin fines de lucro reconocida por su labor humanitaria para lograr que niños del municipio puedan acceder a los servicios que ofrece, como atención médica gratuita a niños con quemaduras, malformaciones ortopédicas y otras condiciones físicas.

Fue la directora de DIF Navojoa, Eliana Castro Carlón, quien dio a conocer que se sostuvo una reunión con Marco Antonio Tamayo Esquer, presidente de Shriners Ciudad Obregón; Alma Patricia Cházaro, esposa del presidente; y Pavel Cota Verdugo, voluntario de la fundación, quienes solicitaron el apoyo de DIF para el traslado de niños que viajarán el próximo 27 de octubre a la Clínica Shriners en Culiacán, Sinaloa

Castro Carlón describió que el objetivo es acercar atención de calidad a quienes más lo necesitan, especialmente al tratarse de niñas y niños que requieren cuidados médicos y atención especial.

Como distintivo de DIF Navojoa, resaltó que mantienen sus puertas siempre abiertas a las causas nobles y a las instituciones que, con amor y vocación de servicio, trabajan por el bienestar de los demás.

"Seguimos trabajando con empatía, corazón y solidaridad, acercando bienestar y esperanza a cada familia que lo necesite, quienes recibirán atención médica especializada", comentó.

La colaboración de otro tipo de instituciones en beneficio de los más vulnerables, indicó que representa un impacto positivo para toda la comunidad.